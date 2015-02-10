Тинькофф Банк сообщает, что с 11 марта 2015 года вступают в силу новые редакции тарифных планов по всем тарифам банка по продуктам «Кредит наличными» и «КупиВкредит».
В новых редакциях:
- отменено повышение ставки в случае неуплаты минимального платежа;
- изменены параметры расчета штрафа за неуплату минимального платежа. Штраф будет взиматься еженедельно равными долями, но не более четырех раз в течение расчетного периода.
Примеры тарифных планов, вступающих в силу 11 марта 2015 года, размещены на сайте банка — для «Кредита наличными»
и для «КупиВкредит»
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