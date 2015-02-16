Тинькофф Банк объявляет о запуске корпоративного блога под названием «Тинькофф Журнал», который с сегодняшнего дня доступен по адресу http://journal.tinkoff.ru/
.
В блоге простым и доступным языком будет публиковаться информация, которая не вписывается в формат пресс-релизов и сообщений в социальных сетях.
У блога несколько целей: во-первых, повысить финансовую грамотность населения, во-вторых, рассказывать про то, как максимально выгодно пользоваться банковскими продуктами, в-третьих, показывать жизнь банка изнутри.
Авторы блога будут рассказывать, как устроен банковский сектор, будут давать советы, как грамотно распоряжаться личными финансами, как правильно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, а также будут знакомить читателей с жизнью Тинькофф Банка и его сотрудников.