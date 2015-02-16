Тинькофф Банк запускает новый интернет-банк и мобильный банк

Москва, Россия — 16 февраля 2015 г.

Тинькофф Банк объявляет о запуске интернет-банка и мобильного банка нового поколения c набором новых опций и улучшенным пользовательским интерфейсом.



Разработчики Тинькофф Банка полностью переработали структуру интернет- и мобильного банков и отказались от использовавшихся ранее блоков данных (виджетов). Была создана общая структура интерфейса, которая позволяет видеть все продукты одновременно и отображать все операции в ленте событий. В интернет-банке версии 5.0 и мобильном банке версии 3.0 был значительно расширен функционал, а интуитивно понятный интерфейс стал еще более простым и удобным, благодаря чему пользователи могут быстрее совершать нужные им операции и получать требуемую информацию.



Сергей Леонидов, вице-президент, руководитель управления разработки и продвижения интернет проектов Тинькофф Банка, прокомментировал: «Тинькофф Банк самостоятельно задает высокотехнологичные стандарты мобильного и интернет-банкинга и предоставляет лучший дистанционный клиентский сервис 24/7. Мы занимаем лидирующую позицию в развитии и внедрении финансовых технологий не только в России, но и во всем мире. Мы стремимся прислушиваться к мнению наших клиентов и угадывать их желания, поэтому наши разработчики полностью переосмыслили подход к дистанционным онлайн-сервисам и создали удобные и функциональные интернет- и мобильный банки с чистого листа. Мобильный банк теперь ничем не уступает по функционалу интернет-банку, а абсолютно новый интернет-банк персонализирован и подстраивается под пользователя, предлагая ему только самые необходимые опции и услуги».



Свой вклад в создание нового интернет-банка внесли и клиенты Тинькофф Банка, которым была предоставлена возможность оставлять свои пожелания и комментарии в режиме бета-тестирования на финальном этапе разработки.



Что нового появилось в интернет-банке:



Улучшенный пользовательский дизайн и интерфейс;

Все операции по счетам клиентов собраны в ленту «События»;

Добавлена опция «умного» поиска по операциям и избранным платежам;

Аналитика по расходам с удобной сортировкой по брендам внутри категории покупок;

Возможность открыть накопительный счет в рублях или в валюте и определить цели накоплений;

Возможность подать заявку на кредит наличными;

Возможность управлять всеми продуктами Тинькофф Банка: картами, вкладами, кредитами наличными, накопительными счетами и целями;

Возможность фильтровать и управлять баллами или милями для всех владельцев карт с программами лояльности;

Возможность осуществлять денежные переводы через «Почту России» и в бюджетные организации РФ;

Отображение начисленного кэшбека, миль и бонусов по каждой операции;

Улучшилось позиционирование трат по странам;

Упрощенный перевод денежных средств в два клика внутри Тинькофф Банка и в другие банки России;

Улучшенная услуга перевода денег с карты на карту (в том числе с карты другого банка на карту другого банка), отображение сообщений, сопровождающих перевод;

Улучшенный встроенный конвертер валют для переводов между своими счетами в разных валютах.

Что нового появилось в мобильном приложении Тинькофф Банка:



Улучшенный пользовательский дизайн и интерфейс, добавлена адаптация графики для iPhone 6, iPhone 6+ и стилизация версии для Android под Material Design;

Добавлена опция поиска по всему приложению;

В приложении появилась возможность видеть все продукты: карты, вклады, кредиты наличными, накопительные счета, цели и сохраненные карты других банков;

Оперативная блокировка карты, перевыпуск или оформление дополнительной карты в разделе «Счета»;

Операции по счетам теперь собраны в ленту «События»;

Возможность фильтровать операции по дате, счету или названию, также представлена статистика расходов пользователя;

Возможность связывать контакты из адресной книги пользователя приложения с избранными платежами для быстрого поиска и удобства сортировки;

Услуга автоплатежа за сотовую связь;

Перевод денег внутри Тинькофф Банка и в другие банки России (в том числе с карты другого банка на карту другого банка);

Возможность осуществлять денежные переводы через «Почту России» и в бюджетные организации РФ;

Встроенный конвертер валют, показывающий текущий курс валют, для переводов между своими счетами в разных валютах;

Возможность управлять баллами или милями по программам лояльности;

Создан раздел «Безопасность», в котором есть опция изменения лимитов, подключения push-уведомлений для кодов подтверждения и входа по Touch ID вместо кода доступа;

Отображение начисленного кэшбека, миль и бонусов по каждой операции.

Для клиентов уже доступен новый интернет-банк через сайт Тинькофф Банка, а также новый мобильный банк 3.0 для Android. Новый мобильный банк для iOS находится на проверке в App Store и будет запущен в ближайшее время.



Ролик про новые интернет-банк и мобильный банк можно посмотреть на канале Тинькофф Банка на YouTube.



Продукты Тинькофф Банка уже не первый год становятся лучшими в своих категориях по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report: ранее в 2014 году интернет-банк Тинькофф Банка признан самым эффективным в России, а мобильные приложения признаны лучшими в области мобильного банкинга в рейтинге Markswebb Rank & Report. Международная аудиторская компания Deloitte в 2013 году и в 2014 году признавала мобильный банк Тинькофф Банка лучшим мобильным приложением в России.