Тинькофф Банк запустил услугу пополнения транспортной карты «Подорожник» в Санкт-Петербурге

Тинькофф Банк предоставил своим клиентам возможность бесплатного пополнения электронной транспортной карты «Подорожник» через интернет- и мобильный банки.



Транспортной картой «Подорожник» можно расплачиваться за проезд на метро, наземном транспорте, речном такси, электричках, маршрутках, а также за перехватывающие парковки в Санкт-Петербурге.



Баланс карты «Подорожник» можно пополнить на сумму до 15 тысяч рублей с помощью сервиса отложенного пополнения в интернет-банке или мобильном банке Тинькофф Банка. Новая бесплатная услуга избавляет клиентов банка от необходимости стоять в очередях.



Для карт «Подорожник» с одним номером необходимо ввести номер, расположенный в нижней части карты, а при наличии на транспортной карте двух номеров необходимо ввести номер, расположенный в верхней части карты. Сумма зачисляется моментально. После этого зачисленные денежные средства необходимо активировать в визуализаторах (информационных порталах) и автоматах по продаже проездных билетов, расположенных на станциях метрополитена города Санкт-Петербурга. Клиент совершит активацию платежа, приложив карту «Подорожник» к ридеру, в результате чего на экране появится информация о балансе карты.



Для мгновенного зачисления денежных средств при следующих пополнениях пользователь данной услуги может сохранить платеж в виде шаблона в своем интернет-банке или мобильном приложении Тинькофф Банка.