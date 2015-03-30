Москва, Россия — 27 марта 2015 г.
Система по распознаванию голоса в центре обслуживания клиентов и мобильное приложение Тинькофф Банка были признаны лучшими в 2014 году в номинациях «Внедрение года» и «Mobile-приложение для физических лиц» согласно экспертному совету ежегодной премии «Банковская сфера».
Система Тинькофф Банка по распознаванию голоса в центре обслуживания клиентов заняла первое место в номинации «Внедрение года». «Тинькофф Банк в 2014 году существенно модернизировал центр обслуживания клиентов, внедрив технологию аутентификации клиента в режиме реального времени с помощью голосовой биометрии на основе решения компании NICE. В банке осознали, что одна из самых распространенных проблем, которая может повлиять на качество клиентского обслуживания, — продолжительность процедуры идентификации, при которой клиенту задают ряд вопросов. Внедрение системы идентификации по голосу позволило не только повысить качество клиентского обслуживания, но и сократить операционные издержки, а также усилить безопасность клиентских данных», — отмечается экспертами премии «Банковская сфера».
Мобильное приложение Тинькофф Банка было признано лучшим в 2014 году в номинации «Mobile-приложение для физических лиц» по итогам рейтинга журнала «Банковское обозрение». В основе рейтинга журнала баллы начисляются за различные функции с учетом их весовых категорий.
Премия «Банковская сфера», учрежденная журналом «Банковское обозрение», проводится уже третий год подряд. По итогам 2014 года экспертный совет премии, в состав которого входят авторитетные и влиятельные представители банковского сообщества и эксперты рынка, выбрал победителей в каждой из 15 номинаций. Подробнее о премии можно узнать на сайте
«Банковская сфера».
Система по распознаванию голоса в центре обслуживания клиентов уже не первый раз становится лучшей в своей категории. В 2013 году журнал The Banker, входящий в группу Financial Times, присудил Тинькофф Банку награду «Технологический проект года» в номинации «Обслуживание клиентов» за внедрение технологии по распознаванию голоса в режиме онлайн в центре обслуживания клиентов банка.
Мобильный банк Тинькофф Банка уже неоднократно был признан лучшим на рынке независимыми экспертами: в 2013 году и 2014 году мобильное приложение Тинькофф Банка было названо лучшим в России по результатам исследования компании Deloitte, а также рейтинга E-payments Russia в 2013 году. Рейтинговое агентство Markswebb Rank & Research также признало мобильное приложение Тинькофф Банка лучшим на рынке в 2013 году и в 2014 году.