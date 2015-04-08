Тинькофф Банк и Tele2 запустили совместную бонусную кредитную карту

Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, и Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляют о запуске бонусной кредитной карты «Tele2-Tinkoff». Выгодные условия по карте позволят клиентам банка и абонентам оператора копить баллы за совершенные покупки и использовать их для компенсации стоимости услуг и товаров в салонах Tele2.



С апреля 2015 года клиентам Tele2 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области доступна бонусная кредитная карта «Tele2-Tinkoff» категории MasterCard World, оснащенная технологией бесконтактных платежей PayPass.



Держателям кредитных карт «Tele2-Tinkoff» за все покупки, совершенные по картам, начисляются бонусные баллы:

- При оплате покупок на сайте Tele2 и при пополнении баланса мобильного телефона клиентам начисляются бонусы в размере 3% от общей суммы платежа;

- При оплате любых других покупок — 1% от стоимости покупки.



В рамках проекта Тинькофф Банк предлагает особые условия и тарифы на обслуживание кредитных карт для абонентов Tele2:

- бесплатный выпуск карты;

- годовое обслуживание — 590 рублей;

- максимальный кредитный лимит — 300 000 рублей;

- беспроцентный период на покупки до 55 дней;

- 300 баллов — приветственный бонус после первой покупки;

- процентная ставка кредита на покупки в салонах связи Tele2 — 19,9%;



Кроме того, держателям карт «Tele2-Tinkoff» не придется посещать офисы банка или Tele2 — обслуживание банковской карты полностью дистанционное. Пополнить счет кредитной карты можно с помощью карт любого банка через специальную форму на сайте Тинькофф Банк, в интернет-банке, через мобильное приложение или у партнеров банка — «Евросети», «Связного», «Qiwi», «Почты России» и других (ближайшие пункты пополнения карты можно уточнить на сайте www.tinkoff.ru).



Для получения карты необходимо заполнить анкету на сайте creditcard.tele2.ru. После рассмотрения заявки сотрудники Тинькофф Банка подберут индивидуальный тариф и договорятся о времени и месте получения карты.



Подробная информация о кредитной карте «Tele2-Tinkoff» и условия обслуживания абонентов Tele2 доступны на сайте: creditcard.tele2.ru