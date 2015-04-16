Москва, Россия — 13 апреля 2015 г.
Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, совместно с крупнейшей интернет-площадкой розничной торговли AliExpress запустили совместную бонусную дебетовую карту. Карты категории MasterCard World, оснащенные технологией бесконтактных платежей PayPass, будут выпускаться бесплатно.
Карта запущена в рамках совместной программы лояльности, о старте которой компании объявили 30 марта 2015 года.
Выгодные условия по картам позволяют их держателям зарабатывать и копить бонусные баллы за все совершенные по картам покупки, использовать их для компенсации новых покупок на AliExpress, а также получать процент на остаток по счету.
Дебетовая карта AliExpress предлагает систему начисления бонусов за все покупки и на остаток по карте:
• При оплате товаров на сайте AliExpress — 2% от суммы заказа;
• При оплате любых других покупок — 1% от стоимости покупки;
• Доходность на остаток до 500 000 руб. составляет 12% годовых. В случае, если остаток превышает 500 000 руб., доходность на 500 000 руб. составляет 12%, а на сумму свыше этой границы — 4%;
Обслуживание дебетовой карты бесплатно при неснижаемом остатке на карте от 30 000 рублей, в других случаях — 99 рублей в месяц. Для совместной карты Tinkoff AliExpress Debit Тинькофф Банк предлагает традиционно выгодные условия: бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира, множество бесплатных способов пополнения, а также бесплатный доступ к лучшим на рынке интернет- и мобильному банкам.
Для владельцев карт Tinkoff AliExpress действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок.
Держатели карт Tinkoff AliExpress также могут получить повышенные бонусы за покупки на сайте travel.tinkoff.ru:
• При бронировании авиабилетов на сайте — 3% от суммы заказа;
• При бронировании отелей и автомобилей на сайте — 9% от суммы заказа.
Минимальное количество баллов для использования — 500, при этом покупки стоимостью 500 рублей стоят 500 баллов. Один бонусный балл равен одному рублю. Компенсировать можно полную стоимость покупки, совершенной по карте на AliExpress.
Карту можно оформить на сайте Тинькофф Банка.