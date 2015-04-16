Москва, Россия — 13 апреля 2015 г.
Тинькофф Банк полностью обновил мобильное приложение для денежных переводов между картами любых российский банков для смартфонов, работающих под управлением iOS, Android и Windows Phone, и добавил в него новые функции.
В новой версии приложения 1.1 пользователи могут:
• сохранять карты отправителя и получателя для будущих переводов;
• получать чеки об успешно совершенных переводах на электронную почту;
• следить за историей совершаемых переводов;
С добавлением новых функций в приложение появились меню и новые разделы «Карты», «История», «Настройка», — а интерфейс приложения остался удобным и простым.
Приложение позволяет легко и быстро с помощью мобильного телефона перевести деньги другому лицу или между своими картами. Услуга доступна на смартфонах для всех держателей карт платежных систем Visa и MasterCard, выпущенных любыми российскими банками.
Чтобы осуществить перевод между картами любых российских банков, достаточно скачать бесплатное мобильное приложение «С карты на карту — быстрые переводы денег» Тинькофф Банка, указать номер карты отправителя, срок ее действия и CVC2/CVV2 код, номер карты получателя и сумму денежного перевода в рублях. Пользователям смартфонов под управлением iOS и Android доступна функция сканирования номеров карт отправителя и получателя, что позволяет совершать переводы еще проще и быстрее. Если же у смартфона отправителя под управлением Android есть встроенный NFC-модуль, то он может считать данные карт отправителя и получателя.
Для совершения перевода пользователю приложения не требуется проходить авторизацию на официальном сайте Тинькофф Банка или в приложении. Если же пользователь хочет привязать карту, то он может пройти регистрацию по номеру телефона. Перевести средства можно только с карт, поддерживающих технологию 3D Secure, которая обеспечивает безопасность данных операций. Помимо мобильного приложения пользователям также доступен сервис денежных переводов с карты на карту на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/cardtocard/
.
С подробными условиями предоставления услуги перевода с карты на карту можно ознакомиться здесь.
Скачать бесплатное мобильное приложение Тинькофф Банка с услугой денежных переводов с карты на карту можно в соответствующих магазинах: App Store
, Google Play
или Windows Phone.