Тинькофф Банк и Lamoda запускают совместную программу лояльности

Москва, Россия — 14 апреля 2015 г.



Тинькофф Банк и крупнейший в России интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Lamoda объявляют о запуске совместных кредитных и дебетовых бонусных карт. Карты категории MasterCard World, оснащенные технологией бесконтактных платежей PayPass, будут выпускаться бесплатно.



Привлекательные условия программы лояльности позволят держателям карт копить бонусные баллы за все совершенные по картам покупки и использовать их для компенсации новых покупок на Lamoda.



Порядок начисления бонусных баллов по кредитной карте Tinkoff-Lamoda Credit:

• при оплате товаров на сайте www.lamoda.ru — 5% от суммы заказа;

• при оплате любых других покупок — 1% от стоимости покупки.



Стоимость годового обслуживания кредитной карты составляет 990 рублей, беспроцентный период по карте до 55 дней, максимальный кредитный лимит — 700 000 рублей.



Дебетовая карта Tinkoff-Lamoda Debit предлагает систему начисления бонусов за все покупки, а также процент на остаток по карте:

• при оплате товаров на сайте www.lamoda.ru клиентам начисляется 2% от стоимости покупки;

• при оплате любых других покупок — 1% от суммы покупки;

• доходность на остаток до 500 000 руб. составляет 12% годовых. Если остаток превышает 500 000 руб., доходность на 500 000 руб. составляет 12%, а на сумму свыше этой границы — 4%.



Обслуживание дебетовой карты бесплатно при неснижаемом остатке на карте от 30 000 рублей, в остальных случаях — 99 рублей в месяц.



Один бонусный балл равен одному рублю РФ. Держатели кобрендовых бонусных карт легко могут компенсировать полную стоимость покупок, совершенных по картам на Lamoda: для этого достаточно воспользоваться интернет- или мобильным банком Тинькофф Банка.



Для владельцев карт Tinkoff-Lamoda действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок. Владельцам данных карт также предоставляются дополнительные скидки, бонусы и привилегии у партнеров MasterCard.



Карту можно оформить на сайте Тинькофф Банка. Заявку на кредитную карту можно подать с 14 апреля, заявки на дебетовую карту будут приниматься в ближайшее время, о чем компании сообщат дополнительно.



Выпуск и обслуживание карт полностью дистанционное. Пополнить карты можно переводом с любой банковской карты через форму на сайте Тинькофф Банка, наличными через более чем 300 тыс. точек пополнения без комиссии или бесплатным банковским переводом.

