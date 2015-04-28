Москва, Россия — 27 апреля 2015 г.
По итогам успешного пилотного проекта Тинькофф Банк и крупнейший в России магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous объявляют о запуске совместной бонусной кредитной карты.
Для любителей красивой и качественной обуви разработана специальная программа лояльности, позволяющая держателям карты Tinkoff Rendez-Vous получать баллы за любую покупку, которые впоследствии можно использовать для компенсации покупок в магазинах Rendez-Vous.
Один бонусный балл равен одному рублю РФ. Стоимость обслуживания кредитной карты составляет 990 рублей в год. Максимальный кредитный лимит по карте составляет 700 тыс. рублей.
Кредитная карта Tinkoff Rendez-Vous предлагает систему начисления бонусов за все совершенные по карте покупки:
- при оплате любых товаров, в том числе со скидкой, в магазинах Rendez-Vous — 10% от суммы заказа;
- при оплате покупок в любых других магазинах одежды и аксессуаров — 2% от стоимости покупки;
- При оплате любых других покупок по карте — 1% от стоимости товара.
Кроме того, для владельцев карты Tinkoff Rendez-Vous действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок, в частности, при совершении покупок в магазинах — партнерах Тинькофф Банка.
Оформление и обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса — держатели карт получают доступ к интернет- и мобильному банкам Тинькофф Банка, признанным лучшими на рынке независимыми экспертами. Пополнить счет карты можно через форму на сайте Тинькофф Банка, в интернет-банке, через мобильное приложение или у партнеров банка, полный список которых доступен на сайте Тинькофф Банка.
Оформить карту, а также ознакомиться с подробными условиями обслуживания можно на сайте Тинькофф Банка.