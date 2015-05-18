Тинькофф Банк запустил ипотечную платформу для клиентов и партнеров

Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер финансовых услуг, объявляет о запуске ипотечной платформы, которая представляет собой полноценный сервис по привлечению, отбору и доведению до сделки клиентов по ипотеке с банком-партнером. В настоящий момент достигнуты договоренности о партнерстве с четырьмя крупными игроками рынка ипотечного кредитования России: банком «ДельтаКредит», Транскапиталбанком, банком «Интеркоммерц» и Банком Жилищного Финансирования, параллельно ведутся переговоры с другими потенциальными партнерами.



Чтобы воспользоваться ипотечной платформой Тинькофф Банка, клиенту достаточно заполнить заявку на сайте или обратиться в колл-центр банка. После этого Тинькофф Банк анализирует рынок с учетом пожеланий и возможностей клиента, подбирает для него самый подходящий вариант у банков-партнеров и согласует с ним параметры сделки, после чего клиент может заключать сделку с банком-партнером. Всю работу с оценщиками, страховщиками и банком-партнером Тинькофф Банк берет на себя. При этом Тинькофф Банк не взимает с клиента комиссию за свои услуги и сервисы.



Преимущества ипотечной платформы Тинькофф Банка для клиентов:

- Экономия времени на этапе подачи заявки и больше возможностей для выбора: Тинькофф Банк за клиента анализирует рынок и подает унифицированную заявку в несколько банков-партнеров;

- Право выбора лучшего предложения среди банков-партнеров;

- Экономия за счет скидок от банков-партнеров;

- Обслуживание кредита через дистанционные сервисы Тинькофф Банка, экономия за этот счет времени;

- Отсутствие комиссии для клиента со стороны Тинькофф Банка.



Клиентом может стать гражданин РФ от 18 лет на момент получения кредита с общим трудовым стажем не менее 12-ти месяцев и стажем на последнем месте работы не менее 3-х месяцев.



Тинькофф Банк будет использовать свой обширный опыт по привлечению клиентов и свои методики скоринга, чтобы обеспечить для банков-партнеров только самых качественных клиентов.



Преимущества для банков-партнеров:

- Экономия на привлечении клиентов;

- Дополнительный поток качественных заявок на ипотеку и получение готовых лояльных клиентов сразу на сделку;

- Снижение стоимости выдачи ипотечных кредитов;

- Доступ к лучшим на рынке дистанционным технологиям и опыту по привлечению клиентов Тинькофф Банка.



Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рассчитываем, что наша платформа сделает выдачу ипотеки проще и эффективнее как для банков-партнеров, так и для клиентов. При этом мы видим идеальную синергию в таком формате сотрудничества, объединяя опыт Тинькофф Банка по привлечению и обслуживанию клиентов и широкий выбор ипотечных предложений от наших партнеров. Мы запускаем сервис, который будет привлекать новых качественных клиентов для банков, используя наши методики скоринга, а для самих клиентов — анализировать рынок, подбирать лучшее предложение, после чего наши ипотечные менеджеры будут сопровождать клиента до самой сделки в банке-партнере. При этом в распоряжении наших клиентов и партнеров окажутся наши инновационные IT-технологии и сервисы дистанционного обслуживания. Мы рассчитываем, что подобная модель сможет сделать выдачу ипотечного кредита дешевле за счет экономии на этапе привлечения и обслуживания для наших банков-партнеров и, как следствие, для самих клиентов, что позволит нам внести свой вклад в совершенствование такого важного социального инструмента в России, как ипотека».



Евгений Ивановский, заместитель председателя правления ТрансКапиталБанка, заявил: «В стратегии розничного бизнеса ТрансКапиталБанка ипотека является флагманским направлением. На сегодня она составляет порядка 80% соответствующего портфеля банка. Несмотря на непростую рыночную ситуацию, ипотека остается востребованным и социально значимым продуктом, развитию которого мы уделяем приоритетное внимание. Могу уверенно говорить, что наша линейка ипотечных программ является одной из самых полных на современном рынке и отвечает всем возможным запросам потенциальных заемщиков. Мы уверены, что партнерство с Тинькофф Банком позволит нам еще больше укрепить свои позиции в этом сегменте и существенно увеличить свою долю на рынке, в то время как наши клиенты получат еще больший комфорт и эффективность при выборе своей ипотеки».



Игорь Жигунов, Первый заместитель Председателя Правления Банка Жилищного Финансирования отметил: «Реализация онлайн-технологий работы с клиентами, введение удаленного сервиса совместно с успешным в реализации таких технологий Тинькофф Банком позволит предложить новый кредитный продукт целому сегменту потребителей совместно с Банком Жилищного Финансирования. У нас получилась синергия отлично отработанных технологий дистанционного обслуживания клиентов и уже признанных многими партнерами стандартов выдачи залоговых кредитов, которые по своей цене и доступности для клиента намного проще, удобнее и быстрее, чем привычные ранее кредиты малому бизнесу и потребкредиты. Потенциал рынка залогового кредитования в современном рынке очень велик, и мы рассчитываем на активную реализацию проекта».



Никита Зубарев, Вице-Президент по работе с финансовыми институтами банка «ДельтаКредит»: «Несомненно, расширение спектра кредитных услуг Тинькофф Банка позволит ему усилить свои позиции в банковском секторе и станет дополнительным преимуществом для широкого круга клиентов банка. Как крупнейший частный ипотечный банк „ДельтаКредит“ всегда ставил своей целью повышение доступности ипотечного кредитования для населения. Мы рады, что начало этого значимого партнёрства двух высокотехнологичных банков позволит предложить наши качественные кредитные продукты клиентам Тинькофф Банка, которым, конечно же, будет удобно взаимодействовать со своим банком напрямую для решения всех своих финансовых вопросов».



«Сотрудничество с Тинькофф Банком позволит расширить географию распространения наших привлекательных залоговых и ипотечных кредитов и снизить стоимость привлечения клиентов, что в итоге приводит к уменьшению стоимости выдаваемых нами займов», — говорит Председатель Правления КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) Александр Бугаевский, добавляя, что удешевление кредитов является важной задачей на пути роста благосостояния российских граждан.