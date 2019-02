Бонусная кобрендовая карта Tinkoff eBay была признана лучшей в категории «Кобрендовая карта года» экспертным советом ежегодной национальной премии Loyalty Awards Russia. Эксперты также отметили мильную кредитную карту Tinkoff ALL Airlines, запуск которой в 2013 году сопровождался яркой маркетинговой кампанией.Экспертный совет премии, в состав которого входят авторитетные представители маркетингового сообщества, выбрал по одному победителю в каждой номинации. Совместная бонусная карта Tinkoff eBay и рекламная кампания по продвижению программы лояльности ALL Airlines набрали в своих номинациях максимальное количество баллов по 19 ключевым показателям, включая удовлетворенность клиента, а также узнаваемость бренда.Ежегодная Национальная Премия Loyalty Awards Russia учреждена в целях выявления лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ.Совместная бонусная карта Тинькофф Банка и мирового лидера интернет-торговли eBay специально разработана для любителей совершать покупки в интернет-магазинах: бонусные баллы в размере 3% начисляются как за покупки на сайте eBay, так и за все покупки в любых интернет-магазинах. При оплате любых других покупок картой возвращается 1% от стоимости покупки. Накопленными баллами впоследствии можно полностью компенсировать покупки на сайте www.ebay.com.Программа лояльности для путешественников Tinkoff ALL Airlines была запущена в апреле 2013 года и по-прежнему является одной из наиболее востребованных бонусных кредитных карт среди клиентов Тинькофф Банка. Бонусная карта ALL Airlines является наиболее универсальной мильной картой в России, поскольку позволяет накапливать мили за любые покупки и компенсировать ими стоимость билетов любой авиакомпании, приобретенных в любом месте на любой рейс без ограничений по географии и датам перелета.Подробнее о карточных продуктах Тинькофф Банка можно посмотреть здесь.