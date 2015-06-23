Мировой эксперт в области аналитики и мониторинга социальных сетей Socialbakers признал Тинькофф Банк одной из самых клиентоориентированных компаний в мире в первом квартале 2015 года.
Тинькофф Банк в очередной раз получил высокую оценку за частоту ответов на комментарии и вопросы клиентов на своих официальных страницах в социальных сетях по итогам первого квартала 2015 года.
В 2014 году аналитическая компания Socialbakers дважды присвоила Тинькофф Банку почетное звание «Клиентоориентированный бренд» за оперативную круглосуточную поддержку клиентов в социальной сети Facebook и микроблоге Twitter.
Компания Socialbakers стала составлять рейтинг Socially Devoted Brand в 2012 году. Для получения такого звания компания, ведущая свои официальные сообщества в глобальных социальных сетях, должна предоставить пользователям возможность оставлять вопросы и комментарии, не удалять негативные сообщения и отвечать на более чем 65% постов от подписчиков в течение 24 часов.
Подробнее об исследовании можно посмотреть здесь.