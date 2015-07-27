Мобильное приложение Тинькофф Банка признано одним из лучших на рынке экспертами USABILITYLAB

Компания USABILITYLAB, лидер российского рынка юзабилити-услуг и анализа эффективности каналов дистанционного банковского обслуживания, включила мобильный банк Тинькофф Банка в список лидеров на рынке мобильных приложений.



Аналитики компании USABILITYLAB провели сравнение 15 мобильных приложений российских банков по ключевым задачам: авторизация, проверка счетов и кредитов, просмотр истории операций, перевод между своими счетами и на счет в другой банк, оплата услуг сотовой связи и ЖКХ, а также поиск ближайшего банкомата. При сравнении были учтены функциональные возможности, дизайн интерфейса и пользовательский опыт.



Мобильный банк нового поколения Тинькофф Банка, запущенный в начале 2015 года, был проанализирован экспертами компании USABILITYLAB по 9 основным параметрам, которые описывали наличие или отсутствие конкретных функций, качество интерфейса, а также другие категории, определяющее потребительские качества, в том числе удобство навигации, время выполнения задачи и наличие ошибок.



Тинькофф Банк является лидером в реализации мобильных приложений и внедрении передовых IT-технологий в различных областях. Мобильный банк Тинькофф Банка уже неоднократно был признан лучшим на рынке независимыми экспертами: два последних года подряд (в 2013 и в 2014 гг.) мобильное приложение Тинькофф Банк признавалось лучшим в исследованиях Deloitte и рейтингового агентства Markswebb Rank & Research. Аналитическое агентство Frank Research Group признало мобильный банк Тинькофф Банка на базе платформы iOS лучшим по функциональности в 2014 году.