Тинькофф Банк совместно с мировым лидером интернет-торговли eBay запустили дебетовую бонусную карту Tinkoff eBay. В октябре 2014 года Тинькофф Банк и eBay объявили о запуске кредитной бонусной карты
Tinkoff eBay.
Карта Tinkoff eBay специально создана для любителей совершать покупки в любых интернет-магазинах, в частности, на глобальной интернет-площадке eBay, поскольку дает возможность полностью компенсировать накопленными баллами покупки на сайте eBay.
Дебетовая карта Tinkoff eBay предлагает систему начисления баллов за все покупки и на остаток по карте:
При оплате любых покупок товаров на сайте ebay.com и в любых интернет-магазинах — 2% от суммы покупки;
При оплате любых других товаров и услуг — 1% от суммы покупки;
Доходность на остаток до 500 000 руб. составляет 8% годовых при наличии операции покупки за расчетный период. В случае если остаток превышает 500 000 руб., доходность на 500 000 руб. составляет 8%, а на сумму свыше этой границы — 4%.
Один бонусный балл равен одному рублю РФ. Стоимость обслуживания карты составляет 99 рублей в месяц. При наличии на счёте остатка не менее 30 000 рублей обслуживание карты бесплатно. Карту можно оформить на сайте Тинькофф Банка.
Первой тысяче держателей карты Tinkoff eBay начисляются приветственные 1000 баллов в подарок, которые активируются при совершении любой первой покупки по дебетовой бонусной карте. Баллами можно компенсировать полную стоимость покупки, совершенной по дебетовой карте на eBay. Минимальная сумма компенсации равна 2 000 баллов.
Привлекательные условия программы лояльности позволяют держателям дебетовой карты Tinkoff eBay зарабатывать и копить бонусные баллы за все совершенные по картам покупки, использовать их для компенсации новых покупок на сайте ebay.com, а также получать процент на остаток по счету.
Для владельцев карт Tinkoff eBay действует программа специальных предложений Tinkoff Target
, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок. Владельцам данных карт также предоставляются дополнительные скидки, бонусы и привилегии у партнеров MasterCard.