Тинькофф Банк дополнительно приобрел у Связного Банка часть портфеля кредитных карт

Ранее 18 июня 2015 года компании объявили о первой сделке по переуступке прав по части кредитных договоров клиентов



Тинькофф Банк и Связной Банк заключили дополнительный договор о переуступке прав по части кредитных договоров клиентов Связного Банка в пользу Тинькофф Банка. Сделка была закрыта в начале июля 2015 г. Общий объем переуступленного кредитного портфеля и финансовые детали сделки стороны не раскрывают.



Оливер Хьюз, президент Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы очень довольны результатами интеграции части портфеля, которую мы приобрели в июне — разработанная нами технология позволила это сделать максимально комфортным для клиентов образом. В связи с этим мы приняли решение продолжить наращивать наш портфель неорганическим способом за счет еще одной сделки по приобретению доли портфеля кредитных карт Связного Банка с целевым для нас соотношением риска и доходности. Этот портфель, как мы рассчитываем, станет дополнительным источником роста для нашего бизнеса в самое ближайшее время».



Как сообщалось ранее, Тинькофф Банк разработал специальную технологическую платформу, которая позволила ему интегрировать клиентов Связного Банка в свой портфель.



Тинькофф Банк выполнит все обязательства перед клиентами Связного Банка, предоставит им наилучшие условия обслуживания и доступ к своим передовым услугам и технологиям.