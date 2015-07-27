Тинькофф Банк объявляет о запуске квеста для своих клиентов, по результатам которого победитель получит один миллион рублей. Квест был придуман и разработан маркетологами и технологами Тинькофф Банка.
Благодаря новой акции клиенты Тинькофф Банка получают возможность превратить привычный и рутинный процесс совершения банковских операций в увлекательную игру. Квест начнется 28 июля: с этого момента участники в течение 35 календарных дней получат по 7 заданий разной степени сложности. С каждым новым заданием участникам нужно будет совершить определенную операцию покупки. Следующее задание будет приходить смс-сообщением в течение получаса после выполнения предыдущего — на выполнение задания отводится в среднем пять дней, однако скорость выполнения задания будет зависеть от каждого отдельного участника. Задания могут направляться каждому участнику в любой последовательности.
За каждое успешно выполненное задание участники будут сразу же в течение часа получать вознаграждение в бонусной валюте карты, которую они использовали при оплате. Даже если участник в какой-то момент выбывает из квеста, вознаграждение, которое было начислено за предыдущие выполненные задания, не сгорает и остается на счету участника.
Главный приз в один миллион рублей получит участник, который успешно выполнит все задания. В случае если таких участников будет несколько, приз будет разделен между ними равными долями.
Подробнее о квесте можно прочитать на странице акции
, следить за новостями и делиться впечатлениями можно по хэштэгу #ТинькоффКвест.
Кирилл Бобров, вице-президент Тинькофф Банка по привлечению клиентов, прокомментировал: «Геймификация — один из самых популярных на данный момент в маркетинге трендов. И нам, как банку с активной и продвинутой аудиторией, было логично его поддержать, предложив клиентам акцию, где игровая механика реализована на должном технологическом уровне и в значительной степени персонифицирована. Насколько нам известно, это первый подобный кейс с применением технологии real-time marketing. Эта технология, которая лежит в основе квеста, базируется на платформе EVAM — это турецкая разработка, которая внедрена в нашем банке. Она позволяет отправлять задания в режиме реального времени, при этом каждый участник может получать разные задания на разных этапах квеста».
Александр Бро, руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка: «Квесты сейчас особенно популярны, поэтому мы решили перенести знакомый многим формат на банковские операции. С помощью квеста мы намерены привлечь дополнительных клиентов к нашим кредитным продуктам. У каждой из карт, которая участвует в квесте, есть своя бонусная программа лояльности, в рамках которой клиенты получают вознаграждение, совершая покупки. Мы решили привнести в привычные для клиентов процессы элемент геймификации, что позволит повысить интерес к программам лояльности и продемонстрирует, насколько ими удобно пользоваться».
В квесте смогут принять участие клиенты банка — держатели бонусных кредитных карт Tinkoff ALL Airlines
, а также держатели кобрендовых кредитных карт Tinkoff OneTwoTrip
и Tinkoff eBay
. Квест стартует 28 июля 2015 г. и будет продолжаться до 31 августа 2015 г. включительно. Результаты квеста будут подведены 1 сентября 2015 г.
Для участия в квесте не требуется дополнительных заявок — все держатели указанных карт автоматически получат первое задание смс-сообщением 28 июля. Участником квеста может стать каждый держатель данных карт — в случае ее отсутствия карту можно заказать, заполнив заявку на сайте, и активировать до 28 июля 2015 г.
Все вопросы относительно квеста можно направлять на ящик quest@tinkoff.ru
.