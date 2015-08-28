Генеральным директором Тинькофф Страхования назначен Вадим Юрко

Тинькофф Страхование объявляет о назначении Вадима Юрко генеральным директором компании с 1 сентября 2015 г.



Вадим Юрко будет отвечать за стратегическое развитие Тинькофф Страхования, повышение прибыльности компании, роста ее доли на рынке, совершенствование онлайн-платформы и интернет-сервисов, а также разработку и запуск новых инновационных продуктов.



Комментируя назначение, Олег Тиньков, основатель TCS Group Holding PLC, сказал: «Страховой бизнес является одним из стратегических направлений развития Группы. Вадим известен на рынке как профессионал высочайшего класса с впечатляющим опытом реализации сложных и комплексных проектов в банковской и страховой индустрии. Я рад, что такой специалист присоединился к нашей команде, и уверен, что благодаря профессиональному опыту и лидерским качествам Вадима Тинькофф Страхование продолжит динамичное развитие и усилит свои позиции на рынке страховых услуг».



«Компания Тинькофф Страхование продемонстрировала большой прогресс с момента начала работы, создав один из наиболее инновационных онлайн-сервисов на рынке страховых услуг и во многом задав стандарты в онлайн-страховании в России. Я рад возможности присоединиться к блестящей команде профессионалов и возгласить компанию в такой интересный для нее период развития», — прокомментировал Вадим Юрко.



Вадим Юрко перешел на должность генерального директора Тинькофф Страхования из компании «Ингосстрах», где он с января 2011 года занимал позицию начальника управления маркетинга, отвечая за стратегию развития бренда, запуск и развитие онлайн-бизнеса и онлайн-сервисов компании. С 2008 по 2011 гг. занимал пост советника президента — директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям в ОТП Банке. С 2006 по 2008 гг. Юрко возглавлял управление маркетинга в банке ВТБ 24 в ранге вице-президента. С 2004 по 2006 гг. работал заместителем председателя правления Русского банка развития. С 2001 по 2004 гг. руководил пресс-службой Альфа-Банка в должности вице-президента.



Вадим Юрко окончил Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2001 г. получил степень кандидата экономических наук в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.