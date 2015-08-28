Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, объявляет о расширении пула партнеров: к ипотечной платформе присоединяется Абсолют Банк.
Благодаря подключению нового партнера Тинькофф Банк значительно расширил продуктовую линейку. В рамках ипотечной платформы клиенты получают доступ к одним из лучших на рынке предложений Абсолют Банка для следующих целей:
- Покупка жилья в новостройке с использованием госсубсидий по ставке 11,5%;
- Покупка квартир на вторичном рынке по одним из самых низких на рынке ставкам;
- Кредит на любые цели под залог имеющейся недвижимости;
- Покупка коммерческой недвижимости.
При этом клиентам доступны следующие опции:
- Возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса;
- Возможность взять кредит сроком до 30 лет;
- Первоначальный взнос от 20%.
Для того чтобы воспользоваться ипотечной платформой Тинькофф Банка, клиенту достаточно обратиться в колл-центр банка или заполнить специальную форму на сайте
. После этого клиент собирает упрощенный пакет документов для подачи заявки на рассмотрение, которые Тинькофф Банк направляет всем банкам-партнерам — решение о выдаче ипотечного кредита принимается банком-партнером исходя из пожеланий и возможностей клиента. Тинькофф Банк при этом предоставляет полноценный сервис по привлечению, отбору и доведению до сделки клиентов, позволяя банкам-партнерам значительно снижать маркетинговые затраты и, соответственно, ставки для клиентов.
Комментируя подписанные соглашения, Оливер Хьюз, президент Тинькофф Банка, сказал: «Мы довольны результатами работы нашей ипотечной платформы: с момента ее запуска прошло всего несколько месяцев, однако мы видим большой интерес со стороны клиентов к этому инструменту, который трансформируется в постоянный поток ипотечных сделок. Мы рады, что к нашей платформе подключился такой крупный игрок, как Абсолют Банк, и я убежден, что это позволит нам вместе привлечь еще больше новых клиентов. Расширение пула партнеров платформы за счет ведущих рыночных игроков полностью вписывается в стратегию развития этого инструмента, ведь мы стараемся предоставить как можно больше выбора клиенту в соответствии с его пожеланиями и возможностями, давая, в свою очередь, доступ к широкой клиентской базе нашим партнерам».
Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых продуктов, прокомментировал: «Подключение такого крупного игрока, уже много лет присутствующего на ипотечном рынке, — качественно новый этап в развитии нашей ипотечной платформы. Абсолют Банк предоставляет не только одни из лучших на рынке предложений со значительными скидками для наших клиентов, но и широкий региональный охват, что позволит сделать платформу доступной еще большему количеству пользователей. Мы постоянно совершенствуем свой ипотечный онлайн-сервис и уже сейчас видим значительный интерес к сотрудничеству со стороны застройщиков и риэлторов во всех российских регионах».
Сергей Киселев, Начальник Управления по работе с партнерами Абсолют Банка: «Абсолют Банк входит в топ-10 крупнейших ипотечных банков и сохраняет свои позиции благодаря качественной экспертизе рынка, партнерским связям и современным технологиям. В этой связи ипотечная платформа Тинькофф Банка является для нас перспективным техническим решением, которое отвечает запросам наших клиентов и позволяет узнать и воспользоваться одними из лучших ипотечных предложений на рынке ипотечного кредитования более широкой аудитории потенциальных клиентов. Абсолют Банк в партнерстве с Тинькофф Банком имеет возможность дать клиенту дополнительную скидку, что значительно экономит расходы клиента на приобретение недвижимости. В итоге мы увеличиваем число лояльных клиентов, что является для Абсолют Банка одной из приоритетных задач».