TCS Group Holding PLC объявляет финансовые результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие 2015 года

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за II квартал и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2015 г.



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ





II кв. 2015 г.



Чистый процентный доход составил 6,4 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — 6,5 млрд руб.)

Прибыль до налогообложения достигла 0,5 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — убыток 0,3 млрд руб.)

Чистая прибыль достигла 0,4 млрд руб. (в I квартале 2015 г. — убыток 0,2 млрд руб.)

Чистая процентная маржа составила 26,0% (в I квартале 2015 г. — 28,4%)

Стоимость риска упала до 16,6% (в I квартале 2015 г. — 17,9%)

Первое полугодие 2015 г.



Чистый процентный доход составил 12,9 млрд руб. (в первом полугодии 2014 г. — 15,2 млрд руб.)

Прибыль до налогообложения составила 0,3 млрд руб. (в первом полугодии 2014 г. — 2,2 млрд руб.)

Чистая прибыль составила 0,2 млрд руб. (в первом полугодии 2014 г. — 1,7 млрд руб.)

Чистая процентная маржа составила 27,1% (в первом полугодии 2014 г. — 34,0%)

Совокупные активы выросли на 12,3% и достигли 122,2 млрд руб. (на конец 2014 г. — 108,8 млрд руб.)

Общий объем кредитного портфеля увеличился на 1,3% и составил 95,1 млрд руб. (на конец 2014 г. — 93,9 млрд руб.)

Объем кредитов за вычетом резервов составил 75,6 млрд руб. (на конец 2014 г. — 74,6 млрд руб.)

Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 14,3% (на конец 2014 г. — 14,5%)

Объем средств на счетах клиентов вырос на 65,3% с начала года и составил 71,7 млрд руб. (на конец 2014 г. — 43,4 млрд руб.)

Объем собственных средств с начала года вырос на 0,7% и составил 21,1 млрд руб. (на конец 2014 г. — 21,0 млрд руб.)



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2015 Г.



В первом полугодии 2015 г. привлечено более 175 000 новых активных клиентов

В первом полугодии 2015 г. Тинькофф Банк выпустил серию кобрендинговых кредитных и дебетовых карт совместно с AliExpress, eBay, Lamoda, Rendez-Vous и Tele2

В мае 2015 г. Тинькофф Банк запустил платформу ипотечного кредитования по внебалансовой модели в партнерстве с другими банками

В мае 2015 г. Тинькофф Банк запустил систему интернет-эквайринга в партнерстве с рядом ведущих торговых интернет-площадок

В июне 2015 г. Тинькофф Банк выкупил часть портфеля высококачественных кредитных карт объемом 1,6 млрд руб. у Связного Банка



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2015 Г.



В июле 2015 г. Тинькофф Банк запустил новое мобильное приложение MoneyTalk, сочетающее в себе функции мессенджера и денежных переводов

В июле 2015 г. Тинькофф Банк приобрел дополнительную часть портфеля кредитных карт объемом 1,5 млрд руб. у Связного Банка

В июле 2015 г. Тинькофф Банк был признан лучшим розничным онлайн-банком в России 2015 г. по версии международного журнала о банках и финансах

Global Finance

В июле 2015 г. Тинькофф Банк начал разработку платформы для сегмента МСБ, которая позволит малому и среднему бизнесу открывать расчетные счета и пользоваться другими банковскими услугами. Запуск платформы запланирован до конца текущего года

По состоянию на 1 августа 2015 г. выпущено свыше 5,2 млн кредитных карт

В августе 2015 г. Тинькофф Банк укрепил свою ипотечную платформу благодаря партнерству с Абсолют Банком, одним из крупнейших игроков российского ипотечного рынка

В августе 2015 г. генеральным директором Тинькофф Страхования назначен Вадим Юрко

В августе 2015 г. Тинькофф Банк выпустил кобрендинговую дебетовую карту с программой лояльности «Связной-Клуб»



ПРОГНОЗ ПО 2015 ГОДУ





Несмотря на сохраняющуюся волатильность рынка, Группа подтверждает озвученные ранее планы завершить год с прибылью

Ожидается, что стоимость риска за 2015 г. будет находиться в диапазоне 17–19%, что соответствует ожиданиям, озвученным ранее

Прогноз по динамике чистого портфеля за 2015 г. улучшился, так как Группа ожидает роста чистого объема выданных кредитов

Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:



"Я рад, что несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в начале этого года нам удалось заработать 0,4 млрд руб. чистой прибыли за второй квартал и 0,2 млрд руб. за первое полугодие. Этот результат, который следует рассматривать в контексте показателей всего финансового сектора России, еще раз свидетельствует об устойчивости и гибкости нашей бизнес-модели, постоянном контроле над качеством кредитного портфеля и упорной работе нашей команды.



Мы приняли осознанное решение пожертвовать чистой прибылью в I квартале 2015 г., значительно увеличив приток депозитов с более высокими ставками. Это было сделано для того, чтобы укрепить положение Группы на довольно волатильном рынке и комфортно погасить наши обязательства в 2015 г. К концу июня 2015 г. мы увеличили объем депозитов на 65% до 72 млрд руб., что позволило нам выкупить часть евробонда с погашением в сентябре этого года и ослабить усилия по привлечению новых депозитов. В качестве следующего шага мы планируем постепенно снижать стоимость фондирования, что позволит, как мы ожидаем, увеличить рентабельность во втором полугодии 2015 г. при условии, что в этот период не произойдет крупных скачков волатильности.



Мы также возобновили органический рост кредитного портфеля, постепенно увеличивая выпуск новых кредитных карт. Мы также растем неорганическим способом, проведя две сделки по выкупу части портфеля кредитных карт у Связного Банка в июне и июле 2015 г. Ситуация в банковском секторе остается неблагоприятной для ряда российских кредитных организаций, и мы полагаем, что на рынке будут появляться новые возможности для приобретения высококачественных кредитных портфелей. Мы будем рассматривать такие возможности по мере их возникновения.



После сезонного повышения в I квартале 2015 г. стоимость риска стабилизировалась во II квартале 2015 г. в результате консервативной политики андеррайтинга, поддержанию доли одобренных кредитных заявок на низком уровне и взысканию максимального возможного объема задолженности своими силами.



В первом полугодии 2015 г. мы продолжили инвестировать в развитие бизнеса. Мы вывели на рынок ипотечную платформу через наш финансовый портал Tinkoff.ru, а также запустили новые бизнес-линии и новые кобренды.



Несмотря на то что на рынке кредитования сохраняется неопределенность, мы подтверждаем свой прогноз по завершению этого года с прибылью. Мы ожидаем, что стоимость риска в 2015 г. будет находиться в диапазоне 17–19%«.



Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, Группа добилась высоких результатов во II квартале и первом полугодии 2015 г., чему способствовала более высокая рентабельность во II квартале 2015 г. по сравнению с предыдущим кварталом.



Во II квартале и первом полугодии 2015 г. Тинькофф Банк выпустил соответственно 117 000 и 197 000 новых кредитных карт, при этом объем денежных операций по кредитным картам за первое полугодие 2015 г. вырос до 46,4 млрд руб., что немногим выше 44,7 млрд руб., зафиксированных в первом полугодии 2014 г.



Во II квартале 2015 г. валовой процентный доход Группы вырос по сравнению с I кварталом 2015 г. на 3,6%, достигнув 9,7 млрд руб. По итогам первого полугодия 2015 г. валовой процентный доход Группы составил 19,1 млрд руб. (первое полугодие 2014 г. — 19,5 млрд руб.).



Доход по ценным бумагам до уплаты налогов во II квартале 2015 г. увеличился на 0,7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом, составив 40,6%, что связано с возобновившимся ростом кредитного портфеля, а по итогам первого полугодия 2015 г. — уменьшился на 40,0% (первое полугодие 2014 г. — 44,5 млрд руб.).



Стоимость заемных средств выросла во II квартале 2015 г. до 14,1% (в I квартале 2015 г. — 13,3%) в связи с повышением процентных ставок в конце 2014 г. и выкупом Группой выпущенных еврооблигаций в апреле 2015 г. По итогам первого полугодия 2015 г. стоимость заемных средств выросла до 13,7% по сравнению с 11,7% в первом полугодии 2014 г.



Чистый процентный доход за первое полугодие 2015 г. составил 12,9 млрд руб., в первом полугодии 2014 г. — 15,2 млрд руб.



Во II квартале 2015 г. чистая процентная маржа сократилась до 26,0% (в I квартале 2015 г. — 28,4%) в результате повышения стоимости фондирования и роста активов с относительно низкими ставками процента, таких как денежные инструменты и долговые ценные бумаги. По итогам первого полугодия 2015 г. чистая процентная маржа сократилась до 27,1% по сравнению с 34,0% в первом полугодии 2014 г. Скорректированная на риск чистая процентная маржа во II квартале 2015 г. выросла до 10,4% по сравнению с 10,3% в I квартале 2015 г. в связи с сокращением убытков по кредитам во II квартале 2015 г. По итогам первого полугодия 2015 г. скорректированная на риск чистая процентная маржа составила 10,3% по сравнению с 14,9% в первом полугодии 2014 г.



Группа продолжает повышать эффективность управления рисками за счет более консервативной политики андеррайтинга и поддержания кредитных лимитов и доли одобренных кредитных заявок на низком уровне. Во II квартале 2015 г. стоимость риска сократилась на 1,3 п. п. до 16,6% после сезонного роста в I квартале 2015 г. до 17,9%. Стоимость риска за первое полугодие 2015 г. сократилась до 17,1% по сравнению с 19,6% в первом полугодии 2014 г.



Операционные расходы Группы в первом полугодии 2015 г. увеличились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,6 млрд руб., преимущественно в связи с индексацией зарплат.



Во II квартале 2015 г. чистая прибыль составила 0,4 млрд руб., в то время как в I квартале 2015 г. был получен убыток в размере 0,2 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. Группа получила 0,2 млрд руб. чистой прибыли благодаря эффективности и устойчивости бизнес-модели Группы в период ухудшения экономической ситуации.



В первом полугодии 2015 г. Группа демонстрировала устойчивые балансовые показатели: с конца 2014 г. совокупные активы выросли на 12,3% и достигли 122,2 млрд руб., что было в первую очередь связано с увеличением казначейского и кредитного портфелей. Во II квартале 2015 г. кредитный портфель Группы вновь стал расти и на 30 июня 2015 г. составил 75,6 млрд руб. Поступления от депозитов физических лиц позволили Группе еще больше увеличить объем денежных средств и казначейский портфель, который достиг 29,4 млрд руб., или 24% всех активов и 41% средств на счетах клиентов.



В первом полугодии 2015 г. общий объем кредитного портфеля увеличился на 1,3% до 95,1 млрд руб. (по состоянию на конец 2014 г. — 93,9 млрд руб.). Рост портфеля был связан с рядом мер, принятых во II квартале 2015 г., таких как возобновление органического привлечения новых клиентов, повышение кредитных лимитов для отдельных первоклассных клиентов с низким уровнем риска и приобретение части портфеля высококачественных кредитных карт у Связного Банка.



Общая доля неработающих кредитов (NPL) во II квартале 2015 г. в кредитном портфеле снизилась до 14,3% (на конец 2014 г. — 14,5%). Отношение резервов под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам осталось на уровне 1,4. Резервы выросли до 19,5 млрд руб. по сравнению с 19,3 млрд руб. по состоянию на конец 2014 г.



Обязательства Группы в первом полугодии 2015 г. увеличились на 15% до 101,1 млрд руб. (по состоянию на 31 декабря 2014 г. — 87,8 млрд руб.), что было связано с ростом средств на счетах клиентов на 65% до 71,7 млрд руб. первом полугодии 2015 г. Балансовая стоимость долговых инструментов Группы во II квартале 2015 г. снизилась в результате досрочного погашения еврооблигаций и погашения рублевых облигаций серии БО-4 в сумме 1,5 млрд руб. Все срочные платежи по долговым обязательствам с запасом покрываются текущей ликвидностью Группы.



Группа по-прежнему поддерживает высокий уровень капитала: показатель достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ по состоянию на конец II квартала 2015 г. составил 14,3%. Показатель достаточности основного капитала первого уровня (или норматив Н1.1) составил 11,4% (как и для капитала первого уровня — норматива Н1.2), что намного выше обязательных требований ЦБ РФ (5% и 6% соответственно). Рост данных показателей обусловлен признанием прошлогодней прибыли в составе капитала первого уровня. Собственные средства Группы в первом полугодии 2015 г. составили 21,1 млрд руб.