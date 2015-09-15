Тинькофф Банк сообщает о возобновлении приема платежей через систему CONTACT

Тинькофф Банк сообщает о возобновлении приема платежей, поступающих через систему денежных переводов CONTACT.



Данный канал для приема платежей был временно недоступен для клиентов Тинькофф Банка в период с 7 по 14 сентября 2015 г., о чем клиенты были проинформированы в надлежащем порядке.



Клиентам Тинькофф Банка доступны многочисленные каналы пополнения, в том числе через салоны Юнистрим, «Евросеть», МТС, через различные сети платежных терминалов, а также прямым переводом по номеру карты другого банка через интернет-банк или мобильное приложение.