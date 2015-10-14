Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, и Яндекс.Деньги, самый крупный платежный сервис в рунете, объявляют о внедрении нового способа оплаты покупок через Яндекс.Кассу — с помощью кредита в Тинькофф Банке.
С 24 сентября интернет-магазины и турагентства могут подключить новый способ онлайн-оплаты с помощью Яндекс.Кассы — в кредит. Это позволит компаниям продавать через интернет товары и услуги в кредит, а их клиентам — совершать покупки, даже если на них в моменте не хватает средств. Тинькофф Банк будет выдавать кредиты на сумму от 3 до 100 тыс. рублей через свою платформу «КупиВкредит».
Продажа в кредит устроена предельно просто для компаний. Достаточно подключиться к Яндекс.Кассе, настроить нужный способ оплаты, и кнопка оплаты в кредит появится на сайте рядом с другими способами платежа. Заключать дополнительный договор с банком не требуется.
Для пользователя покупка таким образом также происходит без лишней волокиты. Узнать условия и подать заявку на кредит в Тинькофф Банке можно будет прямо на сайте магазина или турагентства. Банк рассмотрит её за две минуты, после чего пришлёт представителя с кредитным договором. Пользователю останется его подписать, и на следующий рабочий день покупка будет оплачена. Комиссия за данный сервис с клиентов не взимается. Погасить кредит на покупку можно бесплатно через обширную сеть точек пополнения
Тинькофф Банка или на сайте Яндекс.Денег
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