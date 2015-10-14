Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, и одна из крупнейших в России коалиционных программ лояльности МАЛИНА объявили о запуске совместной бонусной кредитной карты «Тинькофф-Малина». Кредитные карты категории MasterCard World, оснащенные технологией бесконтактных платежей PayPass, будут доступны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 29 сентября.
Держатели бонусной кредитной карты «Тинькофф-Малина» могут получать баллы с каждой покупки по карте и обменивать их на товары и услуги у партнеров Программы МАЛИНА. Правила использования баллов программы можно посмотреть здесь.
«Для Тинькофф Банка кобренды с ведущими программами лояльности — один из важнейших инструментов расширения клиентской базы. Мы рады начать сотрудничество с Программой МАЛИНА и убеждены, что наши технологичные финансовые сервисы сделают участие в программе еще более удобным и выгодным для клиентов»,— прокомментировал запуск Александр Бро, руководитель управления партнерских программ Тинькофф Банка. За все совершенные по карте покупки начисляются бонусные баллы, которые впоследствии можно использовать для компенсации покупок у партнеров программы:
за каждые потраченные по карте 100 рублей начисляется 20 бонусных баллов МАЛИНА;
за первую покупку начисляется приветственный бонус в размере 8000 баллов;
дополнительные баллы начисляются за покупки в более 100 магазинах и ресторанах — партнерах Программы МАЛИНА.
«Мы постоянно развиваем партнерскую сеть Программы, учитывая интересы ее участников, ведь наша основная задача — сделать использование карты МАЛИНА наиболее комфортным для каждого, — комментирует Сергей Борисович Бородин, генеральный директор „Loyalty Partners Vostok“. — Мы уверены, что сотрудничество с таким крупным игроком финансового сектора, как Тинькофф Банк, не только откроет новые возможности для участников Программы, но и положительно скажется на развитии клиентской сети самого банка».
Оформление и обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса — держатели карт получают доступ к мобильному приложению и интернет-банку Тинькофф Банка, которые признаны лучшими на рынке независимыми экспертами.
Максимальный возможный кредитный лимит по карте составляет 700 000 рублей. Грейс-период по карте, в течение которого не начисляются проценты за операции покупок по карте, составляет 55 дней. Карту можно пополнить бесплатно через обширную сеть точек пополнения. Стоимость годового обслуживания карты составит 990 рублей.
Оформить карту и ознакомиться с подробными условиями обслуживания и с тарифами можно на сайте Тинькофф Банка
. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время.