Тинькофф Банк вводит новые тарифы по ряду программ лояльности с 1 октября 2015 г.

С 1 октября 2015 года Тинькофф Банк вводит новые тарифы по банковским картам с программами лояльности Tinkoff OneTwoTrip, Tinkoff AliExpress, Tinkoff eBay, Tinkoff Lamoda, Tinkoff ТНТ-CLUB.



Введение новых тарифных планов ТПС 3.3 и ТПС 3.4 позволит открывать вклады клиентам, имеющим дебетовые карты с программами лояльности Tinkoff OneTwoTrip, Tinkoff AliExpress, Tinkoff eBay, Tinkoff Lamoda, Tinkoff ТНТ-CLUB.



С 1 ноября держатели только дебетовой карты лояльности (Tinkoff OneTwoTrip, Tinkoff AliExpress, Tinkoff eBay, Tinkoff Lamoda) с тарифным планом ТПС 5.1 будут переведены на тарифный план ТПС 3.3 с сохранением действующей программы лояльности. Держатели только дебетовой карты лояльности Tinkoff ТНТ-CLUB с тарифным планом ТПС 5.0 будут переведены на тарифный план ТПС 3.4 с сохранением действующей программы лояльности.



Данные изменения носят исключительно технический характер, все существенные условия тарифного плана останутся неизменными.



Если клиент одновременно является держателем дебетовой карты с тарифным планом ТПС 3.0 / ТПС 3.1 / ТПС 3.2 и дебетовой карты с программами лояльности (Tinkoff OneTwoTrip, Tinkoff AliExpress, Tinkoff eBay, Tinkoff Lamoda, Tinkoff ТНТ-CLUB) с тарифным планом ТПС 5.0 или ТПС 5.1, то тарифный план дебетовой карты с программой лояльности не изменяется.