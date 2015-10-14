Тинькофф Банк запустит брокерские услуги на базе решения БКС Брокер

Решение БКС для Тинькофф Банка позволит его клиентам удаленно открывать брокерский счет и покупать ценные бумаги



Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, и БКС Брокер, брокерское подразделение финансовой группы БКС, подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого БКС Брокер станет партнером Тинькофф Банка по брокерским услугам. Благодаря новому совместному решению клиенты банка смогут открывать брокерский счет в мобильном приложении или на сайте Тинькофф Банка в несколько кликов без посещения офиса. Клиенты банка получат возможность покупать и продавать российские и иностранные акции и облигации с единого счета без ограничений по валюте, бирже и сумме сделки. Cовместное решение разработано специально для портала www.tinkoff.ru — «финансового супермаркета» от Тинькофф Банка, где будут представлены как собственные продукты банка, так и партнерские сервисы.



Пользователи нового сервиса смогут торговать ценными бумагами на Московской бирже и ведущих зарубежных площадках. Сервис будет также включать в себя опцию отслеживания баланса и сделок клиента через веб-интерфейс и мобильное приложение в режиме реального времени.



Партнеры работают над тем, чтобы сделать сервис максимально простым в использовании. Пользователю достаточно будет выбрать необходимый раздел в мобильном приложении или на портале Тинькофф Банка и заполнить универсальную анкету, которую банк передаст в БКС в электронном виде. На ее основании будет сформирован пакет документов на подпись клиенту, который передается в Тинькофф Банк. В режиме реального времени создается брокерский счет клиента, который после регистрации на торговых площадках отражается в Личном кабинете. После встречи с представителем банка и подписания документов клиент сможет пополнить счет и начать инвестировать.



Партнеры ожидают запустить данный сервис в течение ближайших месяцев.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых продуктов, прокомментировал: «Мы стремимся, чтобы любые наши продукты были максимально простыми и понятными в использовании для наших клиентов. Мы уверены, что технологические наработки и опыт работы с клиентами Тинькофф Банка в сочетании с финансовыми решениями БКС Брокер сделают брокерские услуги понятнее и доступнее широкому кругу частных инвесторов».



«Данный партнерский проект знаменует собой революционные изменения в брокерском обслуживании. Пожалуй, еще никогда возможность начать работать и зарабатывать на фондовом рынке не была настолько простой, понятной и технологичной. Уверен, это сотрудничество позволит не только усилить позиции двух компаний на рынке финансовых услуг, но и расширить прослойку частных инвесторов в стране, вкладывающих в инструменты фондового рынка, повысить финансовую культуру», — комментирует управляющий брокерским бизнесом БКС Андрей Алетдинов.



Брокерские услуги станут одним из новых бизнес-направлений в рамках портала Tinkoff.ru, «финансового супермаркета», где будут доступны не только собственные продукты Тинькофф Банка, но и партнерские сервисы. В мае была запущена ипотечная платформа по партнерской схеме, в ближайшие месяцы ожидается запуск сервисов для обслуживания малого и среднего бизнеса.