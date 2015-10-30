Мобильное приложение Тинькофф Банка стало лучшим в конкурсе Best E-Channel Banking Russia 2015

Тинькофф Банк победил в конкурсе Best E-Channel Banking Russia 2015 в номинации «Лучший мобильный банк».



Лауреатов конкурса определило жюри, состоящее из специалистов профильных аналитических агентств и отраслевых СМИ. Среди них генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов, генеральный директор J’son & Partners Consulting Светлана Водянова, главный редактор портала FutureBanking Игорь Костылев и генеральный директор журнала «Банковское обозрение» Дмитрий Равкин.



Экспертное жюри единогласно проголосовало за Тинькофф Банк в номинации «Лучший мобильный банк» и отметило удобство и функциональные возможности мобильного приложения.



Независимый открытый конкурс банковских решений в области электронных каналов Best E-Channel Banking Russia состоялся в рамках ежегодного форума E-Channel Banking. Организатор и учредитель форума — компания Auditorium CG.