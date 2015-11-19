Тинькофф Банк вышел на второе место по доле рынка кредитных карт в России по итогам октября 2015 г.

Москва, Россия — 19 ноября 2015 г.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сегодня публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам октября 2015 г.



Исследование составлено аналитиками Тинькофф Банка и основано на информации Банка России. При расчете аналитики банка сравнивают непросроченную задолженность кредитов до востребования и овердрафтов, предоставленных физическим лицам.



По итогам октября 2015 г. портфель кредитных карт Тинькофф Банка вырос на 3,3% до 83,4 млрд руб., что позволило банку занять второе место на рынке кредитных карт с долей 7,7%.



Согласно исследованию, в октябре 2015 г. рынок кредитных карт сократился на 1% до 1,079 трлн руб. по сравнению с предыдущим месяцем. В абсолютном выражении рынок сократился на 11,2 млрд руб. за этот период.



Первая пятерка крупнейших банков по размеру портфеля кредитных карт (Сбербанк, Тинькофф Банк, Русский Стандарт, ВТБ-24, Альфа-Банк) увеличила долю рынка до 68% по состоянию на 1 ноября 2015 г. по сравнению с 65% на конец 2014 года. Из первой пятерки рост портфелей кредитных карт в ноябре 2015 г. продемонстрировали только Тинькофф Банк и ВТБ 24.



Рыночная доля Сбербанка составила 38%, портфель сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем до 410 млрд руб. Портфель Тинькофф Банка вырос на 3,3% до 83,4 млрд руб., что позволило банку занять второе место на рынке кредитных карт с долей 7,7%. Портфель банка «Русский Стандарт» сократился на 2,4% до 82,4 млрд руб., доля рынка — 7,6%. Портфель ВТБ 24 подрос на 0,5% до 82,2 млрд руб., доля рынка — 7,6%. Портфель Альфа-Банка сократился на 1,4%, доля рынка — 7,1%.



Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал итоги исследования: «На протяжении всего 2014 года ситуация на рынке характеризовалась по большей степени нестабильностью, поэтому нашим приоритетом был контроль за качеством кредитного портфеля и за стоимостью риска, вследствие чего в течение 2014 года мы намеренно замедляли рост нашего портфеля. Как мы отмечали ранее, сейчас мы видим стабилизацию ситуации, поэтому в 2015 г. мы вернулись к постепенному росту, сохраняя при этом жесткий контроль над качеством портфеля: мы аккуратно наращиваем портфель как органически, так и неорганически.



Органический рост связан с тем, что в течение 2015 г. мы постепенно увеличиваем выпуск кредитных карт: в начале года мы выпускали около 30 тыс. карт в месяц, сейчас выпускаем 65-70 тыс. карт в месяц, к концу года мы прогнозируем выпуск на уровне 90 тыс. карт в месяц. Неорганический рост связан с приобретениями качественных портфелей у других игроков: Тинькофф Банк провел в сумме четыре сделки по приобретению части портфеля кредитных карт у Связного Банка в июне, июле и октябре 2015 г. на общую сумму 6,43 млрд руб.



Мы демонстрируем устойчивые показатели прибыльности и рассчитываем продолжать осторожный рост. Но только при условии, что этот рост остается для нас прибыльным — в настоящий момент у нас есть все основания полагать, что так и будет».



Методология:



Отчет по рынку кредитных карт составлен аналитиками Тинькофф Банка на основании информации Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).