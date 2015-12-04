Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз стал «Менеджером года» по версии РБК

Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз стал лауреатом премии РБК в номинации «Менеджер года».



Председатель Правления Тинькофф Банка был номинирован «за прибыль в разгар шторма» и за то, что первые признаки кризиса банк увидел еще в конце 2012 г. и уже тогда начал пересматривать свою рисковую политику. Экспертный совет премии оценил заслуги Оливера Хьюза, под руководством которого Тинькофф Банк завершил кризисный 2014 год с прибылью в 3,4 млрд руб.



Оливер Хьюз отметил: «Высокие показатели Тинькофф Банка — заслуга всей команды, поэтому премия РБК — наша общая награда».



1 декабря 2015 г. Тинькофф Банк отчитался за третий квартал и 9 месяцев 2015 г. по МСФО. За 9 месяцев Тинькофф Банк заработал 0,9 млрд руб. чистой прибыли, что позволило ему повысить свой прогноз по прибыли по итогам года. Если раньше Тинькофф Банк прогнозировал от 0,5 до 1 млрд руб. чистой прибыли по итогам года, то сейчас прогнозирует около 1,5 млрд руб. В 2016 г. банк рассчитывает как минимум удвоить результат 2015 года.



Участники премии оценивались в два этапа: открытое онлайн-голосование пользователей РБК и голосование экспертного совета. В состав жюри вошли главные редакторы информационных ресурсов РБК, представители бизнеса и государственной власти, а также общественные деятели.



Премия РБК — ежегодная награда, которая отмечает выдающиеся заслуги людей, компаний и проектов в области бизнеса.