С 2016 г. держатели дебетовых карт Тинькофф Банка смогут самостоятельно выбирать категории повышенного 5%-го кэшбэка. Каждый клиент сможет выбрать категории товаров на каждый квартал.
Выбрать категории повышенного кэшбэка на период с января по март 2016 г. можно начиная с 17 декабря 2015 г. Изменение выбранных на квартал категорий недоступно.
Чтобы активировать категории повышенного кэшбэка, необходимо зайти в интернет-банк Тинькофф Банка и выбрать их из предложенного списка. Тинькофф Банк определяет индивидуальный список категорий для каждого клиента в соответствии с его потребительскими предпочтениями.
Ранее Тинькофф Банк каждый квартал самостоятельно устанавливал категории повышенного кэшбэка для всех держателей дебетовых карт банка.
Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду MCC (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе кэшбэка начисляются клиентам раз в месяц по окончании расчетного периода.
Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей / 100 долларов США / 100 евро в месяц соответственно. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, кэшбэк составляет 1%. Для клиентов Тинькофф Банка также действует программа кэшбэк для рублевых и валютных дебетовых карт «Тинькофф Таргет».
Тинькофф Банк выпускает дебетовые карты с доходностью 8% годовых на остаток средств до 500 000 рублей (для рублевых) / с доходностью 0,5% годовых на остаток средств до 10 000 USD / 10 000 EUR (для долларов США / евро) при наличии операции покупки за расчетный период. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей / 100 USD / 100 EUR согласно соответствующим тарифам — без комиссий. Услуги интернет-банка и мобильного банка — бесплатно. Подробнее о дебетовой карте.