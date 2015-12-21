Тинькофф Банк запустил специальный новогодний сайт, на котором клиенты банка смогут увидеть свои заработки и траты за весь год, а не клиенты банка смогут посчитать, сколько они могли бы заработать на бонусных программах лояльности банка.
11 января 2016 г. банк разыграет между посетителями сайта 100 000 рублей.
Сайт доступен по адресу https://2016.tinkoff.ru
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Мария Федорова, руководитель отдела специальных проектов Тинькофф Банка, прокомментировала: «У наших клиентов есть все необходимые инструменты для финансового планирования на любую временную перспективу. Однако опыт показывает, что даже те клиенты, которые стараются строго контролировать все свои траты, порой удивляются, сколько они потратили в годовом выражении на условный кофе по утрам или на такси. Мы представляем эти данные в удобном виде, чтобы пользователи могли проанализировать собственные потребительские привычки в масштабах года.
Этими цифрами мы хотели бы подсказать нашим клиентам, как они могут с большей выгодой пользоваться нашими продуктами, и показать, где они могут больше зарабатывать на своих транзакциях. Мы поздравляем всех с наступающими праздниками и желаем всем выгодных финансовых решений в новом году!».
Клиенты Тинькофф Банка смогут увидеть следующую информацию:
Данные о своих доходах и поступлениях на счета;
Данные по своим тратам;
Объем кэшбэка по дебетовым картам;
Начисленный процент по вкладам;
Данные по наиболее частым операциям покупок и потребительским предпочтениям;
Накопленные бонусные мили;
Информацию по путешествиям и по географии транзакций;
Сэкономленное благодаря использованию онлайн-каналов время.
При желании клиенты могут делиться этой информацией с друзьями в соцсетях.
Посетители сайта, которые не являются клиентами Тинькофф Банка, смогут посчитать, какие бонусы они могли бы получить и сколько средств заработать, пользуясь продуктами и услугами банка.
Вместе с запуском сайта Тинькофф Банк объявляет конкурс. Для участия в нем необходимо опубликовать любую страницу сайта https://2016.tinkoff.ru
в одной из соцсетей. Достаточно опубликовать общую страницу акции, при желании пользователи могут публиковать страницу акции с личными доходами и расходами.
Тинькофф Банк проводит конкурс с 21 декабря до 10 января в трех соцсетях: Фэйсбук, Вконтакте и Твиттере. 11 января Тинькофф Банк случайным образом выберет 10 человек и подарит им по 10 000 руб.