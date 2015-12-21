Тинькофф Банк и Mitsubishi запустили совместную бонусную кредитную карту

Инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг Тинькофф Банк и автомобильный дистрибьютор Mitsubishi объявляют о запуске совместной бонусной кредитной карты в рамках программы лояльности «Япония в городе». Кобрендовая карта позволяет копить бонусные баллы за все совершенные покупки по карте и использовать их для компенсации новых покупок в дилерских центрах Mitsubishi.



Система начисления бонусов за совершенные покупки кобрендовой картой Тинькофф Банка и Mitsubishi:



5% при оплате покупок на АЗС и автомойках;

1% при оплате любых других покупок.

Для владельцев кобрендовых карт действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок.



Держатели бонусной кредитной карты используют накопленные баллы для компенсации любых товаров и услуг в дилерских центрах Mitsubishi.



Максимально возможный кредитный лимит по бонусной кредитной карте Тинькофф Банка и Mitsubishi составляет 700 000 рублей. Беспроцентный период, в течение которого не начисляются проценты за покупки по карте, составляет до 55 дней. Стоимость годового обслуживания карты равна 990 рублей. Кредитная карта поддерживает бесконтактные платежи MasterCard Contactless.



Оформить кобрендовую карту и подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно на сайте Тинькофф Банка. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.