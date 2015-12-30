Дата операции:01.01.2016 - 06.01.2016 (до 18:00) - зачисление 06.01.201606.01.2016 (с 18:00) - 10.01.2016 - зачисление 11.01.2016Дата операции:01.01.2016 - 10.01.2016 - зачисление 11.01.2016Дата операции:31.12.2015 (до 13:00) – перевод 31.12.2015Дата операции:31.12.2015 (после 13:00) - 06.01.2016 (до 16:00) - перевод 06.01.2016Дата операции:06.01.2016 (с 16:00) - 10.01.2016 - перевод 11.01.2016Дата операции:31.12.2015 (с 13:00) - 10.01.2016 - перевод 11.01.2016Дата операции:31.12.2015 - 05.01.2016 - зачисление 06.01.201606.01.2016 - 10.01.2-16 - зачисление 11.01.2016Дата операции:31.12.2015 (до 12:00) – перевод 31.12.2015Дата операции:31.12.2015 (после 12:00) - 06.01.2016 (до 12:00) - зачисление 06.01.2016Дата операции:06.01.2016 (после 12:00) - 10.01.2016 - зачисление 11.01.2016По системе Contact: Моментально (Доступность средств для получения зависит от графика работы отделения банка-участника, в котором находится точка выплаты CONTACT)По Почте России: не ранее 11.01.2016Дата платежа:01.01.2016 - 10.01.20161. Почта РФ - ежедневно2. Золотая Корона, Телепэй, Рапида (Связной), МКБ, Элекснет, Contact, Европлат, Credit Pilot, CyberPlat, Comepay - на следующий календарный день после оплаты3. Остальные контрагенты - 11.01.2016