Москва, Россия — 14 января 2016 г.
Тинькофф Банк, инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, и международная платежная система MasterCard запустили новый сервис. Клиенты банка — владельцы смартфонов на платформе Android — теперь могут выбрать в своем мобильном банке Тинькофф опцию бесконтактной оплаты по NFC и оплачивать покупки, просто прикоснувшись мобильным телефоном к платежному терминалу.
Тинькофф Банк стал первым в России банком, который разработал и сертифицировал в MasterCard собственное решение по подключению услуги бесконтактной оплаты в мобильном банке в соответствии с технологией MasterCard Cloud Based Payments (MCBP) и HCE (Host-Card Emulation), что позволило предоставить клиентам ещё одну возможность совершать покупки так, как это им удобно.
Технология бесконтактной оплаты доступна держателям рублевых карт MasterCard банка. Для этого на телефоне клиента должна быть установлена операционная система Android 4.4 (KitKat) или выше с активированной в ней функцией NFC и мобильный банк Тинькофф версии 3.1.5 и выше.
Соответствующее обновление мобильного банка уже доступно в Google Play.
Анатолий Макешин, директор платежных систем, член Правления Тинькофф Банка, прокомментировал внедрение технологии: «Мы рады стать одним из первых в мире и первым в России банком, который встроил бесконтактную технологию MasterCard непосредственно в мобильное приложение банка, применив для этого и полностью сертифицировав облачное решение MasterCard.
При разработке были соблюдены все требования к набору программных компонентов, обеспечивающих сервис, технологиям криптографии, коммуникации и защите платежных данных в памяти телефона, предусмотренных облачной технологией HCE, которая поддерживается большинством современных смартфонов на платформе Android.
Теперь нашим клиентам стало еще проще совершать покупки в одно касание, не беспокоясь о том, взяли ли они с собой банковскую карту или нет. Пусть это будет небольшим подарком от команды мобильной разработки Тинькофф Банка нашим клиентам, которые давно ждали от нас этот сервис».
«Мы верим, что инновации меняют нашу жизнь к лучшему, и создаем технологии, с которыми еще проще и удобнее решать многие повседневные задачи. С бесконтактной технологией оплаты MasterCard к привычному функционалу смартфона добавляется возможность быстро и безопасно платить за товары и услуги в России и в других странах, так как это решение распространяется во всем мире. Приятно отметить, что в авангарде внедрения инновационных технологий MasterCard на мировом уровне находится один из ведущих российских банков, — комментирует Дмитрий Тартышев, вице-президент по развитию мобильных платежей MasterCard в России. — Для клиентов Тинькофф Банка технология реализована с применением современного облачного решения и через знакомый клиентам интерфейс интернет-банка, так что получить мобильную бесконтактную карту MasterCard будет так же просто, как и платить в одно касание».
Чтобы подключить услугу бесконтактной оплаты в мобильном телефоне, нужно зайти в мобильный банк Тинькофф, выбрать счёт, который будет использоваться для оплаты в одно касание, активировать функцию «Бесконтактная оплата» в разделе «Услуги» и подтвердить подключение, введя код доступа к мобильному приложению. Услуга подключается моментально. Для оплаты покупок будут использоваться средства основной карты, к которой подключена услуга.
Оплатить покупку касанием мобильного телефона можно не входя в мобильный банк. Доступ в Интернет при этом не требуется. Для этого достаточно:
Нажать на иконку мобильного банка и прямо на экране входа в мобильный банк нажать на значок бесконтактной оплаты;
Ввести код доступа к мобильному банку для активации функции оплаты;
Проверить сумму покупки на бесконтактном платежном терминале;
Приложить телефон к терминалу.
Решение соответствует всем международным стандартам безопасности. Кроме того, клиент полностью контролирует весь процесс платежа — смартфон не нужно передавать кассиру, уведомление о начале и завершении операции отражается на экране телефона. Технология защищена от повторной оплаты.
Чтобы получить дополнительный контроль над расходами, клиенты могут устанавливать и редактировать «Лимиты для бесконтактной оплаты» в разделе «Безопасность и лимиты» мобильного банка.
Технология бесконтактной оплаты MasterCard распространена в России и в мире. Оплатить покупку одним касанием можно на любом терминале с соответствующим значком в виде радиоволн.
О технологии бесконтактной оплаты MasterCard
Технология бесконтактной оплаты MasterCard — это инновационная технология платежей в одно касание, которая предоставляет быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных покупок и услуг.
В России выпущено более 5 миллионов карт MasterCard с поддержкой бесконтактных платежей. Более 4 миллионов торговых площадок в 72 странах принимают оплату по бесконтактной технологии MasterCard (в Европе — 40 стран).
Сеть приема бесконтактной оплаты MasterCard активно растет. Эту технологию уже внедрили самые разные торговые и сервисные предприятия — магазины продуктов питания и промышленных товаров, химчистки, аптеки, кинотеатры, рестораны быстрого обслуживания, кафе, билетные кассы на вокзалах, метрополитены и т. д.
Узнать подробную информацию об инновационной бесконтактной технологии MasterCard и посмотреть список торговых и сервисных предприятий, принимающих бесконтактные карты MasterCard в России, можно на сайте www.contactless.mastercard.ru
Оплата мобильным телефоном по бесконтактной технологии MasterCard
В России доступны все 3 основных технологии для загрузки бесконтактных карт в NFC-смартфоны: на базе SIM-карты (SIM-centric), мобильного телефона (embedded Secure Element, eSE) и «облака» (Host Card Emulation, HCE) благодаря целому ряду проектов, реализованных при партнерской поддержке MasterCard.
Первый проект в сфере мобильной бесконтактной оплаты на базе SIM-centric NFC с использованием технологии Mobile MasterCard PayPass® (MasterCard Contactless) появился в 2012 году. Позднее был запущен целый ряд проектов в этой сфере с крупнейшими операторами услуг связи, производителями мобильных устройств и банками.
В 2013 году MasterCard, Тинькофф Банк и CardsMobile (группа i-Free) впервые в России запустили полнофункциональный сервис удаленной загрузки бесконтактных карт MasterCard в мобильное приложение «Кошелёк», предустановленное в целый ряд моделей HTC, Sony и Philips смартфонов со встроенным NFC чипом (embedded Secure Element).
Затем для россиян стала доступна и третья технология — Host Card Emulation и решение MasterCard Cloud Based Payment (MCBP), которое на ней реализуется. Технология позволяет безопасно выпускать и использовать бесконтактные карты MasterCard на всех мобильных телефонах с NFC-модулем в версиях Android 4.4 KitKat и выше.
Узнать больше о бесконтактной мобильной карте MasterСard можно на специальном сайте MasterCard, посвященном мобильным NFC платежам http://nfc.mastercard.ru
О MasterCard
MasterCard (NYSE: MA) www.mastercard.com — технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения MasterCard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter@MasterCardNews и MasterCard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Cashless Pioneers Blog и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.