Тинькофф Банк снижает ставки по рублевым вкладам

Тинькофф Банк снижает процентные ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным с 21 января 2016 г. Процентные ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным до 20 января 2016 г. включительно, а также ставки по валютным вкладам и всем накопительным счетам остаются без изменений.



Ставки по рублевым вкладам (рубли РФ) составят:

• 7% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 8%);

• 9% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 10%);

• 11% годовых на 12 месяцев (было 12%);



Для рублевых вкладов на срок от 13 до 24 месяцев процентная ставка останется без изменений и составит 9%.



К заявкам на вклады, оформленным до 20 января 2016 г. включительно, будут применены текущие процентные ставки при условии, что вклад будет пополнен до 31 января 2016 г. включительно.



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).