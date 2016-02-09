Тинькофф Банк предлагает возможность открыть вклад с повышенной ставкой и ограниченным сроком пополнения

С 9 февраля 2016 г. в Тинькофф Банке можно открыть вклад с повышенной процентной ставкой. При этом срок пополнения вклада ограничивается 30 днями с момента открытия вклада.



Повышенные процентные ставки по рублевым вкладам (рубли РФ) составят:



- 7,25% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (стандартная ставка для пополняемого вклада — 7%);



- 9,25% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (стандартная ставка для пополняемого вклада — 9%);



- 11,5% годовых на 12 месяцев (стандартная ставка для пополняемого вклада — 11%);



- 10% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (стандартная ставка для пополняемого вклада — 9%).



Повышенные процентные ставки по валютным вкладам (доллары США, евро, фунты стерлингов) составят 2,25% годовых (стандартная ставка для пополняемого вклада — 2%).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



Выбрать повышенную ставку можно на сайте или в интернет-банке Тинькофф, для этого нужно отметить соответствующее поле при оформлении заявки на вклад. В ближайшее время повышенную ставку можно будет выбрать и в мобильном приложении Тинькофф Банка.



Клиенты Тинькофф Банка по-прежнему могут открыть «СмартВклад» со стандартной ставкой — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).