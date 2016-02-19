В феврале 2016 г. Тинькофф Банк выдал миллионную дебетовую карту Tinkoff Black.
Расчетная карта Tinkoff Black была запущена в 2012 г., и с тех пор является одной из самых выгодных для клиентов на банковском рынке.
Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады, что все больше и больше людей делают выбор в пользу одного из самых выгодных, удобных и доходных продуктов на банковском рынке. В России отменили «зарплатное рабство», и мы видим, что количество клиентов, выбирающих Тинькофф Банк в качестве зарплатного вместо банка, навязанного их работодателем, растет.
Динамичный рост расчетного сегмента нашего бизнеса также свидетельствует об эффективности такого инструмента привлечения клиента, как «сарафанное радио»: более 40% новых клиентов по Tinkoff Black пришли по рекомендации своих друзей.
И конечно же мы видим финансовые результаты, которые подтверждают правильность ставки на бизнес-направление текущих счетов и повседневного банкинга: доходы по расчетным картам стали одним из факторов увеличения комиссионного дохода, который вырос в пять раз за девять месяцев 2015 года до 700 млн рублей по МСФО».
Доля операций покупок в обороте выше, чем доля снятия наличных, т. е. клиенты предпочитают все больше транзакций совершать с помощью банковских карт, а не снимать наличные.
Для того чтобы заказать карту, достаточно за 5 минут заполнить заявку на сайте
, после чего представитель банка доставит карту в любое удобное для клиента место и время в любой город России.
Тинькофф Банк выпускает дебетовые карты с доходностью 8% годовых на остаток средств до 500 000 рублей (для рублевых) / с доходностью 0,5% годовых на остаток средств до 10 000 USD / 10 000 EUR (для долларов США / евро) при наличии операции покупки за расчетный период. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей / 100 USD / 100 EUR согласно соответствующим тарифам — без комиссий.
Программа включает гибкую систему вознаграждений за покупки: каждый квартал держатели карты могут самостоятельно выбирать категории товаров, по которым им будет начисляться повышенный cashback 5%. За все остальные покупки начисляется cashback 1%. Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей / 100 долларов США / 100 евро в месяц соответственно. Для клиентов Тинькофф Банка также действует программа кэшбэк для рублевых и валютных дебетовых карт «Тинькофф Таргет», по которой величина кэшбэка может достигать до 30%.
Вместе с картой клиенты получают доступ к лучшим онлайн-сервисам на рынке: интернет-банк и мобильное приложение Тинькофф неоднократно признаны лучшими онлайн-сервисами в России независимыми экспертами (Deloitte, Markswebb Rank & Report, Global Finance).