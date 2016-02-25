Тинькофф Банк масштабировал технологию MoneyTalk под приложение Telegram и запустил неофициальный клиент мессенджера Telegram с функцией денежных переводов между участниками диалога.
MoneyTalk позволяет обмениваться сообщениями и переводить деньги собеседникам в одном приложении. На основе кода для перевода денег MoneyTalk и кода мессенджера Telegram разработчики Тинькофф Банка создали неофициальный клиент MoneyTalk Telegram. Приложение разработано в соответствии с открытой лицензией Telegram, которая разрешает использовать и модифицировать его код.
По функционалу и дизайну неофициальный клиент MoneyTalk Telegram полностью совпадает с мессенджером Telegram, при этом приложение позволяет быстро и безопасно переводить деньги собеседнику по номеру телефона или по номеру банковской карты. Собеседник сможет получить деньги, даже если он не является пользователем неофициального клиента MoneyTalk Telegram.
Неофициальный клиент MoneyTalk Telegram полностью переведен на русский язык.
Инструкция по использованию неофициального клиента MoneyTalk Telegram:
Неофициальный клиент MoneyTalk Telegram — отдельное приложение, которое можно скачать в App Store
или Google Play
.
Пользователям Telegram: авторизоваться в неофициальном клиенте MoneyTalk Telegram под своей учетной записью для Telegram. При этом пользователю будут доступны его личные данные и переписка из Telegram.
Тем, кто не является пользователем Telegram: зарегистрироваться в неофициальном клиенте MoneyTalk Telegram по номеру телефона. При этом учетная запись пользователя в этом приложении подходит и для мессенджера Telegram.
Задать код доступа к платежным сервисам. При отправке денег неофициальный клиент MoneyTalk Telegram запрашивает этот код для подтверждения операции.
Выбрать адресата из списка контактов Telegram или из телефонной книги.
Выбрать команду «Отправить деньги» и заполнить соответствующие поля для перевода.
Если получатель является пользователем неофициального клиента MoneyTalk Telegram и его банковская карта сохранена в приложении, то при переводе денег он получит push-уведомление, при этом деньги будут автоматически зачислены на привязанную карту. В противном случае на телефон получателя придет сообщение со ссылкой на веб-форму, в которую нужно ввести номер банковской карты. Деньги будут зачислены на эту карту.
Приложение позволяет хранить реквизиты до 5 банковских карт. Данные карт защищены в соответствии с международными стандартами безопасности платежных систем.
Денежные переводы в неофициальном клиенте MoneyTalk Telegram доступны для любых российских банков.
Денежные переводы с помощью неофициального клиента MoneyTalk Telegram на карты Тинькофф Банка осуществляются бесплатно, комиссия за денежный перевод на карты других банков равна 1,5%, но не менее 30 рублей. За один перевод можно отправить не более 75 000 рублей.