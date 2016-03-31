Тинькофф Банк стал победителем в трех номинациях премии «Банковская сфера»

Тинькофф Банк стал победителем премии «Банковская сфера» в номинациях «Персона в ритейле», «Платежный сервис» и «Инновационный банк».



Награду в номинации «Персона года» получил председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, под руководством которого Тинькофф Банк превысил собственные прогнозы по финансовым результатам за 2015 г. и заработал 1,9 млрд чистой прибыли по МСФО. Оливер Хьюз поблагодарил экспертное жюри за награду и всю команду Тинькофф Банка за слаженную и эффективную работу.



Победителем в категории «Платежный сервис» был объявлен мессенджер с функцией денежных переводов MoneyTalk. MoneyTalk — первое в России приложение, которое позволяет обмениваться сообщениями и переводить деньги собеседникам в одном окне. Награду за создание нового значимого продукта на рынке банковских услуг получила Анна Михина, руководитель отдела по развитию мобильных приложений Тинькофф Банка.



Тинькофф Банк стал лучшим в номинации «Инновационный банк». Награду за применение наиболее современных и передовых технологий работы получил Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям Тинькофф Банка.



Премия «Банковская сфера» — ежегодная награда финансовой отрасли. По итогам 2015 г. экспертное жюри премии, в состав которого входят авторитетные и влиятельные представители банковского сообщества и эксперты рынка, определило победителей в 19 номинациях.