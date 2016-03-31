Тинькофф Банк выбран агентом по обслуживанию кредитов Связного Банка по результатам конкурса, проведенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Решение опубликовано на сайте АСВ
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В соответствии с условиями конкурса, Тинькофф Банк будет оказывать услуги по приему денежных средств в счет погашения ссудной задолженности клиентов-физических лиц, а также услуги по досудебному урегулированию задолженности. Тинькофф Банк будет консультировать клиентов Связного Банка по размеру долга, размеру платежей и иным параметрам, а также информировать клиентов о реквизитах для внесения платежей, точках и способах пополнения.
Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал итоги конкурса: «АСВ впервые провело конкурсный отбор на комплексное обслуживание кредитов Связного Банка, лишенного лицензии в ноябре 2015 г. Мы рады, что в рамках данного пилотного проекта выбор пал именно на нас. Помимо обширной сети точек пополнения, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, мы обладаем мощной технологической платформой, которая позволяет в кратчайшие сроки принять на обслуживание клиентов Связного Банка. У нас уже есть опыт работы с задолженностью Связного Банка после покупки части портфеля кредитных карт банка в 2015 году, и мы уверены, что наши технологические наработки позволят обеспечить максимальное удобство для клиентов в плане погашения задолженности».