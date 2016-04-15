Тинькофф Банк сообщает об изменениях в тарифах по кредитным картам с 17 мая 2016 г.
В новых редакциях тарифных планов по кредитным картам:
Изменен порядок оплаты услуги «SMS-банк». Первый раз плата за SMS-банк будет взиматься после первой расходной операции клиента. Сейчас плата за SMS-банк взимается после первой приходной или расходной операции клиента.
Изменена стоимость услуги «SMS-банк». Теперь для тарифных планов ТП 1.X — ТП 6.X она составит 59 руб.
Изменен порядок начисления платы за использование денег сверх лимита задолженности. За каждую расходную операцию клиента, в день обработки которой будет зафиксировано превышение лимита задолженности в результате этой операции, будет начислена плата. Плата будет взиматься не более чем за 3 таких операции в каждом расчетном периоде.
Клиенты могут ознакомиться с актуальным тарифным планом в интернет-банке Тинькофф. Пример тарифного плана, вступающего в силу с 17 мая 2016 г., можно посмотреть по ссылке
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