Тинькофф Банк снижает ставки по вкладам и изменяет порядок выплаты бонуса за пополнение межбанковским переводом
Тинькофф Банк снижает процентные ставки по вкладам, открытым или пролонгированным с 6 мая 2016 г. Процентные ставки по вкладам, открытым или пролонгированным до 5 мая 2016 г. включительно, а также ставки по накопительным счетам остаются без изменений.
Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) со стандартной ставкой:
7% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);
8% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 9%);
9% годовых на 12 месяцев (было 10%);
8% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 9%).
Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) с повышенной ставкой:
7,25% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась)
8,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 9,25%);
10% годовых на 12 месяцев (было 10,5%);
9% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 10%).
Условия по валютным вкладам (доллары США, евро, фунты стерлингов) со стандартной ставкой:
1% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 2%);
1,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 2%);
2% годовых на 12 месяцев (ставка не изменилась);
2% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (ставка не изменилась).
Условия по валютным вкладам (доллары США, евро, фунты стерлингов) с повышенной ставкой:
1,25% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 2,25%);
1,75% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 2,25%);
2,25% годовых на 12 месяцев (ставка не изменилась);
2,25% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (ставка не изменилась).
Также Тинькофф Банк изменяет порядок выплаты бонуса за пополнение межбанковским переводом вкладов, открытых или пролонгированных с 6 мая 2016 г.
При переводе денег со счета другого банка на рублевый или валютный вклад Тинькофф сроком от 6 до 24 месяцев, будет начислен бонус:
- В первые 30 дней после открытия вклада — 1% от суммы пополнения;
- Далее — 0,5% от суммы пополнения.
При переводе денег со счета другого банка на рублевый или валютный вклад Тинькофф сроком от 3 до 5 месяцев будет начислено 0,5% от суммы пополнения.
Для рублевых и валютных вкладов, открытых или пролонгированных до 5 мая 2016 г. включительно, при пополнении межбанковским переводом размер бонуса не изменится.
Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
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