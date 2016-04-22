Тинькофф Банк снижает ставки по вкладам и изменяет порядок выплаты бонуса за пополнение межбанковским переводом

Тинькофф Банк снижает процентные ставки по вкладам, открытым или пролонгированным с 6 мая 2016 г. Процентные ставки по вкладам, открытым или пролонгированным до 5 мая 2016 г. включительно, а также ставки по накопительным счетам остаются без изменений.



Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) со стандартной ставкой:



7% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась);

8% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 9%);

9% годовых на 12 месяцев (было 10%);

8% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 9%).



Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) с повышенной ставкой:



7,25% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (ставка не изменилась)

8,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 9,25%);

10% годовых на 12 месяцев (было 10,5%);

9% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 10%).



Условия по валютным вкладам (доллары США, евро, фунты стерлингов) со стандартной ставкой:



1% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 2%);

1,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 2%);

2% годовых на 12 месяцев (ставка не изменилась);

2% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (ставка не изменилась).



Условия по валютным вкладам (доллары США, евро, фунты стерлингов) с повышенной ставкой:



1,25% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 2,25%);

1,75% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 2,25%);

2,25% годовых на 12 месяцев (ставка не изменилась);

2,25% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (ставка не изменилась).





Также Тинькофф Банк изменяет порядок выплаты бонуса за пополнение межбанковским переводом вкладов, открытых или пролонгированных с 6 мая 2016 г.



При переводе денег со счета другого банка на рублевый или валютный вклад Тинькофф сроком от 6 до 24 месяцев, будет начислен бонус:



- В первые 30 дней после открытия вклада — 1% от суммы пополнения;

- Далее — 0,5% от суммы пополнения.



При переводе денег со счета другого банка на рублевый или валютный вклад Тинькофф сроком от 3 до 5 месяцев будет начислено 0,5% от суммы пополнения.



Для рублевых и валютных вкладов, открытых или пролонгированных до 5 мая 2016 г. включительно, при пополнении межбанковским переводом размер бонуса не изменится.



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.