Мобильные финансы для всех пользователей: обновление мобильного приложения Тинькофф

Тинькофф Банк запускает новую версию мобильного банка — универсальную мобильную платформу Tinkoff.ru. Финансовые сервисы и услуги Тинькофф Банка теперь доступны для всех пользователей — как клиентов, так и не клиентов банка. Клиенты Тинькофф Банка смогут оценить дизайн и программные улучшения обновленного приложения, остальные пользователи смогут совершать платежи, переводить деньги и пользоваться другими сервисами Тинькофф Банка.



Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка, прокомментировал: «Месяц назад мы запустили универсальную финансовую платформу Tinkoff.ru и открыли доступ к своим продуктам для всех пользователей, вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются. Нашим следующим шагом стало обновление мобильного приложения и запуск универсальной мобильной платформы Tinkoff.ru. Клиенты Тинькофф Банка не заметят кардинальных изменений — для них приложение стало только удобнее и функциональнее. Зато остальные пользователи в полной мере смогут оценить наши сервисы, доступные в неавторизованной зоне».



Обновленное мобильное приложение Тинькофф доступно для пользователей iOS и Android. Летом 2016 г. Тинькофф Банк выпустит приложение для владельцев устройств на платформе Windows 10.



Отличительной особенностью нового приложения является то, что его пользователи, вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются, непосредственно через приложение получают доступ к продуктам, услугам и сервисам, которые ранее были доступны только через закрытые системы онлайн-банкинга. Через приложение доступны как собственные продукты Тинькофф, так и другие финансовые сервисы.



После установки и первого запуска мобильного приложения пользователям доступны три вкладки:



• Во вкладке «Главная» зарегистрированные пользователи могут войти в систему по логину или номеру телефона, новые клиенты — зарегистрироваться и активировать банковскую карту. При этом незарегистрированные пользователи могут продолжить работу с приложением без авторизации, им также будут доступны большинство функций и сервисов приложения. В этом окне любой пользователь может отправить заявку на оформление дебетовой или кредитной карты Тинькофф Банка, открыть вклад, оформить страховой полис, а также оставить заявку на ипотеку. Для этого достаточно выбрать соответствующий продукт и заполнить информацию о себе.

• Во вкладке «Оплатить» пользователи могут перевести деньги с карты на карту, оплатить мобильную связь, интернет, услуги ЖКУ и другие услуги, а также проверить и оплатить штрафы ГИБДД.

Чтобы совершить платеж, пользователю необходимо только выбрать интересующую услугу, ввести реквизиты и сумму платежа. Для перевода денег с карты на карту достаточно ввести данные карты отправителя и данные карты получателя, а также сумму перевода. Для подтверждения платежей и переводов Тинькофф высылает пользователям СМС с одноразовым паролем, который необходимо ввести в соответствующее поле. Платежи и переводы с карты на карту доступны всем пользователям даже без авторизации, при этом авторизованные пользователи пользуются этими услугами без комиссии.

• о вкладке «Еще» пользователь найдет все контакты Тинькофф, актуальный курс валют, а также точки снятия и пополнения денег.



Тинькофф Банк подготовил следующие улучшения для клиентов банка:



• Обновлен дизайн на экране оплаты счетов и полей для ввода информации.

• Обновлены квитанции подтверждения платежей и переводов.

• Добавлена возможность редактировать реквизиты шаблонов.

• Добавлена подписка на уведомления о новых штрафах ГИБДД — теперь пользователи могут получать push-уведомления.

• Добавлены новые фильтры для поиска точек пополнения — по валюте и сумме пополнения, а также фильтр для поиска проверенных точек.

• Добавлены меню быстрых действий для устройств на платформе iOS с поддержкой 3D touch и авторизация по отпечатку пальца для устройств на платформе Android.

• Полная поддержка виртуальной карты.



Запуск универсальной финансовой платформы Tinkoff.ru состоялся 18 апреля 2016 г.

