Москва, Россия — 9 июня 2016 г.
Сервис Yell Рестораны и Тинькофф Банк объявляют о запуске онлайн-системы внесения депозитов. Пользователи мобильного приложения Yell Рестораны для iOS
и Android
, которое помогает найти и забронировать столик в ресторане, смогут внести предоплату благодаря Тинькофф Банку. Теперь не нужно тратить время и ехать в ресторан, чтобы оставить депозит в случае банкетов, дней рождения, просмотра важных спортивных матчей. Внесенная сумма вычитается из счета в ресторане или же возвращается на карту гостя при отмене брони.
Артем Яманов, старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка, прокомментировал: «Главная цель, которой мы в Тинькофф руководствуемся при создании наших сервисов — максимально упростить жизнь клиента в тех моментах, которые связаны с финансами. Мы рады внедрить свой сервис интернет-эквайринга в приложение Yell и надеемся, что клиенты оценят по достоинству возможность легко и быстро вносить депозит в ресторане через приложение».
«С помощью мобильного приложения Yell Рестораны пользователь может найти нужное заведение или выбрать из рекомендованных, забронировать бесплатно столик на удобные даты и время, а теперь и внести депозит онлайн. Интерфейс для ресторанов tables.yell.ru
— это дополнительный источник гостей, простое управление входящими бронями и депозитами, возможность использования с любого устройства», — поделился CEO Yell.ru Матиас Эклеф.