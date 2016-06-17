Тинькофф Банк снижает ставки по рублевым вкладам

Москва, Россия — 17 июня 2016 г. Тинькофф Банк снижает процентные ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным с 24 июня 2016 г. Процентные ставки по рублевым вкладам, открытым или пролонгированным до 23 июня 2016 г. включительно, а также ставки по валютным вкладам и всем накопительным счетам остаются без изменений.



Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) со стандартной ставкой:



- 6,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 7%);

- 7% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 8%);

- 8% годовых на 12 месяцев (было 9%);

- 7,5% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 8%).

Условия по рублевым вкладам (рубли РФ) с повышенной ставкой:



- 7% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 7,25%);

- 7,5% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 8,5%);

- 9% годовых на 12 месяцев (было 10%);

- 9% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (ставка не изменилась).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).