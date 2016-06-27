Тинькофф Банк первым в России завел аккаунт в Snapchat

Москва, Россия — 27 июня 2016 г.

Тинькофф Банк первым среди крупных российских компаний завел аккаунт в социальной сети Snapchat. Продвижением Тинькофф Банка в Snapchat занимается Роман Тиньков, младший сын Олега Тинькова.



Подписчики Тинькофф Банка в социальной сети Snapchat знакомятся с сотрудниками компании и узнают, как она устроена изнутри.



Дарья Ермолина, директор по связям с общественностью Тинькофф Банка, прокомментировала: «Snapchat — необычная и очень популярная за рубежом социальная сеть. Мы решили не ждать ее бума в России и завели аккаунт Тинькофф Банка уже сегодня. Аудитория Snapchat намного моложе аудитории других социальных сетей, поэтому мы решили провести эксперимент и предложили вести аккаунт Snapchat Тинькофф Банка 14-летнему подростку Роме. Мы уверены, что Рома поможет наполнить аккаунт тем контентом, который будет интересен именно молодому поколению — будущим клиентам и сотрудникам Тинькофф Банка. А пока мы вместе разбираемся с особенностями Snapchat, пробуем разные форматы и наблюдаем, как на них реагирует аудитория».



Мобильное приложение Snapchat позволяет пользователям обмениваться сообщениями, фотографиями и видеозаписями. Интерфейс Snapchat сильно отличается от интерфейсов других социальных сетей. Главная особенность мобильного приложения заключается в том, что переписка, фотографии и видео пользователей хранятся ограниченное время после чего удаляются навсегда. В июне 2016 г. социальная сеть Snapchat обошла Twitter по дневной аудитории, при этом в России она только набирает популярность.