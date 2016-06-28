Москва, Россия — 28 июня 2016 г.
Тинькофф Банк расширил сеть пополнения собственных банковских карт. Клиенты Тинькофф Банка теперь могут бесплатно пополнить счета дебетовых карт и погасить задолженности по кредитным картам через банкоматы и платежные терминалы БИНБАНКа.
Анатолий Макешин, директор платежных систем, член Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Тинькофф Банк работает без розничных отделений и собственных банкоматов. Наши клиенты управляют всеми финансовыми продуктами через интернет- и мобильный банки, а также по телефону, электронной почте и в социальных сетях. При этом мы сотрудничаем с другими компаниями, чтобы при необходимости клиенты могли снимать или вносить наличные через банкоматы и платежные терминалы в любом удобном для них месте. Наша сеть насчитывает более 300 000 точек пополнения, и мы рады, что она постоянно растет».
Деньги, внесенные через банкоматы и платежные терминалы БИНБАНКа, поступают на банковские карты Тинькофф моментально.
Комиссия за операции пополнения дебетовых и кредитных карт Тинькофф Банка через банкоматы и платежные терминалы БИНБАНКа не взимается. Обращаем внимание клиентов, что по дебетовым картам возможна комиссия при превышении лимита бесплатных пополнений в расчетный период. Лимит бесплатных пополнений и размер комиссии указаны в тарифном плане, ознакомиться с которыми можно в личном кабинете универсальной финансовой платформы tinkoff.ru
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Общая сеть платежных терминалов и банкоматов группы БИНБАНКа, работающих на внесение наличных, насчитывает 1 600 устройств по России. Всего у группы БИНБАНКа более 3 700 устройств самообслуживания.
Также дебетовые и кредитные карты Тинькофф Банка можно пополнить банковским переводом, переводом с карты на карту и наличными через других партнеров Банка. Подробнее о способах пополнения можно узнать на универсальной финансовой платформе tinkoff.ru
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