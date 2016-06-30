Тинькофф Банк разыграет поездку на финал велогонки «Тур де Франс» в рамках ночного Московского Велопарада

Москва, Россия — 30 июня 2016 г.

Тинькофф Банк приглашает всех любителей велоспорта на ночной Московский Велопарад, который состоится 2 июля. Участников мероприятия ждет заезд на велосипедах по центру Москвы, ночной велоквест, кинопоказ и другие развлечения. Тинькофф Банк разыграет среди участников велопарада поездку на финальный этап самой престижной велогонки «Тур де Франс» и другие призы.



Московский Велопарад пройдет в ночь со 2 на 3 июля. Участники соберутся в 22.00 на Суворовской площади у театра Российской армии. До заезда все желающие смогут сфотографироваться в тематических фотозонах, получить светящиеся в темноте сувениры и поучаствовать в конкурсе Тинькофф Банка. Для участия в конкурсе нужно во время велопарада сделать фото, видео или бумеранг-видео, связанное с велопарадом и Тинькофф Банком, и выложить его до 5 июля включительно в Instagram, Facebook или «Вконтакте» с хэштегом #tinkoffvelo. На время проведения конкурса профиль участника в социальных сетях должен быть открыт.



Жюри Тинькофф Банка во главе с Олегом Тиньковым выберет 20 финалистов. Среди финалистов Банк с помощью генератора случайных чисел разыграет главный приз — поездку на двоих на финальный этап велогонки «Тур де Франс», который пройдет 24 июля в Париже. Тинькофф банк обеспечит победителю перелет, проживание в Париже, входной билет на «Тур де Франс», а также познакомит с гонщиками велокоманды «Тинькофф». Также Тинькофф Банк разыграет 2 комплекта формы велокоманды «Тинькофф», их получат участник с самым креативным фото и участник с наибольшим количеством лайков. Победители будут объявлены 6 июля в официальных группах Тинькофф Банка в Instagram, Facebook и «Вконтакте».



Старт велопарада запланирован на 23:00. Маршрут велопарада составит 18 км по центральным улицам Москвы. После финиша участников ждет дополнительная программа: показ короткометражных фильмов, ночной велоквест и другие развлечения.



Ночной Московский Велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let’s bike it! и Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Тинькофф Банк — генеральный спонсор велопарада.