Тинькофф Банк снижает ставки по валютным вкладам и валютным накопительным счетам

Москва, Россия — 30 июня 2016 г.

Тинькофф Банк снижает процентные ставки по валютным вкладам, открытым или пролонгированным с 7 июля 2016 г., и по валютным накопительным счетам. Процентные ставки по валютным вкладам, открытым или пролонгированным до 6 июля 2016 г. включительно, а также ставки по рублевым вкладам и рублевым накопительным счетам остаются без изменений.



Условия по валютным вкладам (доллары США, евро, фунты стерлингов) со стандартной ставкой:

0,5% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 1%);

1% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1,5%);

1,75% годовых на 12 месяцев (было 2%);

1,75% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 2%).



Условия по валютным вкладам (доллары США, евро, фунты стерлингов) с повышенной ставкой:

0,75% годовых на срок от 3 до 5 месяцев (было 1,25%);

1,25% годовых на срок от 6 до 11 месяцев (было 1,75%);

2% годовых на 12 месяцев (было 2,25%);<

2% годовых на срок от 13 до 24 месяцев (было 2,25%).

Ставки по валютным накопительным счетам (доллары США, евро, фунты стерлингов) составят 0,75% (было 1,5%).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).