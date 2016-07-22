Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком, а Tinkoff.ru — лучшим банковским сайтом по версии Global Finance

Москва, Россия — 22 июля 2016 г.

Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком, а сайт Tinkoff.ru — лучшим банковским сайтом в Центральной и Восточной Европе в 2016 г. по версии международного журнала о банках и финансах Global Finance.



Александр Емешев, вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых сервисов, прокомментировал: «Весной этого года мы запустили Tinkoff.ru — универсальную финансовую платформу, где абсолютно любой пользователь может получить доступ самым разным финансовым сервисам — как к собственным продуктам Тинькофф Банка, так и к продуктам других участников финансового рынка. Задача по трансформации Тинькофф Банка в универсальную финансовую платформу еще не завершена, она входит в нашу стратегию на ближайшие несколько лет. Поэтому нам особенно приятно, что эксперты мирового уровня уже сейчас оценили проделанную работу и признали наше лидерство в двух номинациях, в том числе в номинации „Лучший банковский сайт“ в Центральной и Восточной Европе. И конечно же мы рады подтвердить свое лидерство среди цифровых банков и получить награду за лучший онлайн-банк второй год подряд».



Победителей Global Finance Awards определило экспертное жюри, в которое вошли специалисты мирового лидера в области консалтинга, технологий и аутсорсинга Infosys и редакторы Global Finance. При отборе банки оценивались по следующим критериям: эффективность стратегии по привлечению и обслуживанию клиентов онлайн, стимулирование клиентов использовать онлайн-каналы, рост числа клиентов онлайн, наполнение продуктовой линейки, конкретные преимущества использования онлайн-технологий для бизнеса, а также дизайн и функциональность интернет-сайта и мобильных приложений.



Джозеф Джаррапуто, издатель Global Finance, прокомментировал: «Все большей популярностью среди розничных и корпоративных клиентов пользуются те банки, которые по сути представляют собой полностью интегрированную банковскую онлайн-платформу, ориентированную на обеспечение максимальной удовлетворенности клиента. Победителями в этом году стали именно те игроки, которые знают, чего ожидают от них, готовы обеспечивать легкий доступ к необходимым финансовым продуктам и инструментам и органично вписываются в жизнь людей, активно пользующихся цифровыми технологиями».



Global Finance уже не первый раз признает Тинькофф Банк лучшим российским онлайн-банком: ранее банк получил эту награду в 2012 г. и в 2015 г.