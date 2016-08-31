Тинькофф Банк ввел новые тарифы на интернет-эквайринг

Москва, Россия — 30 августа 2016 г.

Тинькофф Банк оптимизировал тарифную сетку для сервиса «Тинькофф Оплата». В частности, была снижена комиссия на интернет-эквайринг для компаний с месячным оборотом до 1 млн рублей.



С 24 августа 2016 г. комиссия за интернет-эквайринг рассчитывается следующим образом:



Базовый месячный оборот компании Комиссия

0-3 млн руб. 2,79%

3-5 млн руб. 2,6%

5-10 млн руб. 2,45%

10-20 млн руб. 2,3%

Свыше 20 млн руб. Тарифный план определяется индивидуально



Обновленная тарифная сетка стала более сбалансированной и позволяет Тинькофф Банку по максимуму учитывать интересы малого бизнеса, предоставляя небольшим компаниям и стартапам интернет-эквайринг на привлекательных условиях.



«Тинькофф Оплата» — сервис по приему онлайн-платежей для интернет-магазинов. Сервис позволяет принимать безопасные онлайн-платежи по банковским картам Visa, MasterCard и МИР (с 1 сентября 2016 года).